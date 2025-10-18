ua en ru
"Шахтер" снова не смог переиграть "Полесье" и потерял лидерство в УПЛ

Суббота 18 октября 2025 19:53
UA EN RU
"Шахтер" снова не смог переиграть "Полесье" и потерял лидерство в УПЛ Фото: (ФК "Полесье")
Автор: Андрей Костенко

Центральный поединок 9-го тура украинской Премьер-лиги состоялся в Житомире. Местное "Полесье" принимало лидера текущего розыгрыша - донецкий "Шахтер".

О том, как прошел матч - рассказывает РБК-Украина.

УПЛ, 9-й тур

"Полесье" - "Шахтер" - 0:0

Детали матча

Житомирские "волки" - один из самых неудобных соперников для "Шахтера". "Горняки" еще никогда не выигрывали у "Полесья" в рамках Премьер-лиги.

Напряженным выдался и отчетный поединок.

Обе команды активно начали встречу, создавая острые моменты у ворот друг друга, но реализовать возможности не смогли. В конце первого тайма из-за дождя темп игры снизился.

"Шахтер" больше контролировал мяч в центре поля. Несмотря на определенное преимущество гостей, счет до перерыва остался ничейным.

Во втором тайме преимущество также было на стороне "горняков". У них было два очень перспективных момента. Сначала защитник хозяев Михайличенко неуклюжим пасом назад вывел Педриньо на свидание с Волынцом, но вратарь "волков" спас.

А в конце поединка отличный шанс получил Эгиналду, который вернулся после травмы. Бразилец вышел на ударную позицию, но переиграть голкипера не смог.

У вортаря "оранжево-черных" Ризныка работы было значительно меньше, чем у его коллеги Волынца. Но оба они записали на свой счет сухие поединки.

"Шахтер" снова не смог переиграть "Полесье" в УПЛ. Более того, пятый раз подряд не сумел забить в ворота житомирского клуба.

Турнирная ситуация

"Шахтер" после разгромного поражения в прошлом туре от ЛНЗ (1:4) во второй раз подряд потерял очки, и уступил лидерство в Премьер-лиге.

На верхнюю строчку поднялся криворожский "Кривбасс", который после победы над "Рухом" (2:1) имеет в активе 19 очков.

У "Шахтера" - 18 пунктов. Третье место занимает "Динамо" с 17-ю очками. "Полесье" осталось на четвертой строчке с 16-ю баллами.

Ранее мы опубликовали точное расписание матчей и трансляций 9-го тура украинской Премьер-лиги.

Также мы рассказали, как легионеры из УПЛ играли за свои сборные в октябре.

