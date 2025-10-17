ua en ru
Чего ждать от первого выпуска "Холостяка" с Цымбалюком: 26 девушек и сюрпризы в стиле Голливуда

Пятница 17 октября 2025 14:02
Чего ждать от первого выпуска "Холостяка" с Цымбалюком: 26 девушек и сюрпризы в стиле Голливуда Кадр из первого выпуска "Холостяка-14"
Автор: Иванна Пашкевич

Уже сегодня, 18 октября, в 19:00 на телеканале СТБ стартует новый сезон "Холостяка" - самого романтического реалити страны.

Что ждать от первого выпуска проекта - узнайте в материале на РБК-Украина.

Вечеринка в стиле большого кино

Премьерный выпуск обещает атмосферу настоящего Голливуда: красная дорожка, кинокатушки вместо столов, огни софитов и большая киноклапка на входе.

Первая вечеринка сезона стилизована под кинофестиваль, где каждая деталь - от платьев до декора - создана, чтобы поразить.

Холостяк появится в белом смокинге, а участницы - в изысканных образах, часть которых специально разработали стилисты шоу.

Чего ждать от первого выпуска &quot;Холостяка&quot; с Цымбалюком: 26 девушек и сюрпризы в стиле ГолливудаКадр из первого выпуска "Холостяка-14"

26 девушек и знакомства вслепую

В этом году в борьбу за сердце Цымбалюка вступят 26 участниц. Ведущий проекта Григорий Решетник решил разнообразить знакомство - первая встреча состоится вслепую.

Девушки будут раскрывать себя не внешностью, а словами - короткими жизненными кредо, которые отражают их взгляды и принципы.

Сам Тарас тоже имеет собственное кредо - фразу своего дедушки, которую набил в виде татуировки: "Я счастлив, потому что нет мне покоя".

Чего ждать от первого выпуска &quot;Холостяка&quot; с Цымбалюком: 26 девушек и сюрпризы в стиле ГолливудаКадр из первого выпуска "Холостяка-14"

Первыми свои кредо напишут четыре героини - и Холостяк выберет, какое из них отзывается ему больше всего.

Подарки, тайны и неожиданности

Остальные участницы решили презентовать подарки - символические, эмоциональные или откровенные.

Кто-то подчеркнет свой талант, кто-то намекнет на прошлое, а кто-то - просто заинтригует.

Несколько девушек решатся на особые знакомства: одна приедет лично, другая - заставит Тараса искать ее самостоятельно.

Чего ждать от первого выпуска &quot;Холостяка&quot; с Цымбалюком: 26 девушек и сюрпризы в стиле ГолливудаКадр из первого выпуска "Холостяка-14"

Организаторы обещают, что первая вечеринка сезона станет полной сюрпризов и не обойдется без эмоциональных моментов.

Кто из участниц произведет самое яркое первое впечатление - зрители узнают уже сегодня в 19:00 в премьерном выпуске "Холостяка" на СТБ.

Чего ждать от первого выпуска &quot;Холостяка&quot; с Цымбалюком: 26 девушек и сюрпризы в стиле ГолливудаКадр из первого выпуска "Холостяка-14"

Холостяк Тарас Цымбалюк Звезды шоу-бизнеса
