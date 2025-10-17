Чего ждать от первого выпуска "Холостяка" с Цымбалюком: 26 девушек и сюрпризы в стиле Голливуда
Уже сегодня, 18 октября, в 19:00 на телеканале СТБ стартует новый сезон "Холостяка" - самого романтического реалити страны.
Что ждать от первого выпуска проекта - узнайте в материале на РБК-Украина.
Вечеринка в стиле большого кино
Премьерный выпуск обещает атмосферу настоящего Голливуда: красная дорожка, кинокатушки вместо столов, огни софитов и большая киноклапка на входе.
Первая вечеринка сезона стилизована под кинофестиваль, где каждая деталь - от платьев до декора - создана, чтобы поразить.
Холостяк появится в белом смокинге, а участницы - в изысканных образах, часть которых специально разработали стилисты шоу.
Кадр из первого выпуска "Холостяка-14"
26 девушек и знакомства вслепую
В этом году в борьбу за сердце Цымбалюка вступят 26 участниц. Ведущий проекта Григорий Решетник решил разнообразить знакомство - первая встреча состоится вслепую.
Девушки будут раскрывать себя не внешностью, а словами - короткими жизненными кредо, которые отражают их взгляды и принципы.
Сам Тарас тоже имеет собственное кредо - фразу своего дедушки, которую набил в виде татуировки: "Я счастлив, потому что нет мне покоя".
Кадр из первого выпуска "Холостяка-14"
Первыми свои кредо напишут четыре героини - и Холостяк выберет, какое из них отзывается ему больше всего.
Подарки, тайны и неожиданности
Остальные участницы решили презентовать подарки - символические, эмоциональные или откровенные.
Кто-то подчеркнет свой талант, кто-то намекнет на прошлое, а кто-то - просто заинтригует.
Несколько девушек решатся на особые знакомства: одна приедет лично, другая - заставит Тараса искать ее самостоятельно.
Кадр из первого выпуска "Холостяка-14"
Организаторы обещают, что первая вечеринка сезона станет полной сюрпризов и не обойдется без эмоциональных моментов.
Кто из участниц произведет самое яркое первое впечатление - зрители узнают уже сегодня в 19:00 в премьерном выпуске "Холостяка" на СТБ.
Кадр из первого выпуска "Холостяка-14"
Вас может заинтересовать:
- Тарас Цымбалюк сделал заявление накануне премьеры "Холостяка".
- Янина Соколова прокомментировала скандалы вокруг "Холостяка"
- Где сейчас и чем занимается Инна Белень