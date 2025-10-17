Чого чекати від першого випуску "Холостяка" з Цимбалюком: 26 дівчат і сюрпризи у стилі Голлівуду
Уже сьогодні, 18 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартує новий сезон "Холостяка" - найромантичнішого реаліті країни.
Що чекати від першого випуску проєкту - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.
Вечірка у стилі великого кіно
Прем’єрний випуск обіцяє атмосферу справжнього Голлівуду: червона доріжка, кінокотушки замість столів, вогні софітів і велика кіноклапка на вході.
Перша вечірка сезону стилізована під кінофестиваль, де кожна деталь - від суконь до декору - створена, щоб вразити.
Холостяк з’явиться у білому смокінгу, а учасниці - у вишуканих образах, частину яких спеціально розробили стилісти шоу.
Кадр з першого випуску "Холостяка-14"
26 дівчат і знайомства наосліп
Цього року в боротьбу за серце Цимбалюка вступлять 26 учасниць. Ведучий проєкту Григорій Решетник вирішив урізноманітнити знайомство - перша зустріч відбудеться наосліп.
Дівчата розкриватимуть себе не зовнішністю, а словами - короткими життєвими кредо, які відображають їхні погляди та принципи.
Сам Тарас теж має власне кредо - фразу свого дідуся, яку набив у вигляді татуювання: "Я щасливий, бо нема мені спокою".
Кадр з першого випуску "Холостяка-14"
Першими свої кредо напишуть чотири героїні - і Холостяк обере, яке з них відгукується йому найбільше.
Подарунки, таємниці і несподіванки
Інші учасниці вирішили презентувати подарунки - символічні, емоційні або відверті.
Хтось підкреслить свій талант, хтось натякне на минуле, а хтось - просто заінтригує.
Декілька дівчат наважаться на особливі знайомства: одна приїде особисто, інша - змусить Тараса шукати її самостійно.
Кадр з першого випуску "Холостяка-14"
Організатори обіцяють, що перша вечірка сезону стане повною сюрпризів і не обійдеться без емоційних моментів.
Хто з учасниць справить найяскравіше перше враження - глядачі дізнаються вже сьогодні о 19:00 у прем’єрному випуску “Холостяка” на СТБ.
Кадр з першого випуску "Холостяка-14"
