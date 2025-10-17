ua en ru
Чого чекати від першого випуску "Холостяка" з Цимбалюком: 26 дівчат і сюрпризи у стилі Голлівуду

П'ятниця 17 жовтня 2025 14:02
Чого чекати від першого випуску "Холостяка" з Цимбалюком: 26 дівчат і сюрпризи у стилі Голлівуду Кадр з першого випуску "Холостяка-14"
Автор: Іванна Пашкевич

Уже сьогодні, 18 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ стартує новий сезон "Холостяка" - найромантичнішого реаліті країни.

Що чекати від першого випуску проєкту - дізнайтесь у матеріалі на РБК-Україна.

Вечірка у стилі великого кіно

Прем’єрний випуск обіцяє атмосферу справжнього Голлівуду: червона доріжка, кінокотушки замість столів, вогні софітів і велика кіноклапка на вході.

Перша вечірка сезону стилізована під кінофестиваль, де кожна деталь - від суконь до декору - створена, щоб вразити.

Холостяк з’явиться у білому смокінгу, а учасниці - у вишуканих образах, частину яких спеціально розробили стилісти шоу.

Чого чекати від першого випуску &quot;Холостяка&quot; з Цимбалюком: 26 дівчат і сюрпризи у стилі ГоллівудуКадр з першого випуску "Холостяка-14"

26 дівчат і знайомства наосліп

Цього року в боротьбу за серце Цимбалюка вступлять 26 учасниць. Ведучий проєкту Григорій Решетник вирішив урізноманітнити знайомство - перша зустріч відбудеться наосліп.

Дівчата розкриватимуть себе не зовнішністю, а словами - короткими життєвими кредо, які відображають їхні погляди та принципи.

Сам Тарас теж має власне кредо - фразу свого дідуся, яку набив у вигляді татуювання: "Я щасливий, бо нема мені спокою".

Чого чекати від першого випуску &quot;Холостяка&quot; з Цимбалюком: 26 дівчат і сюрпризи у стилі ГоллівудуКадр з першого випуску "Холостяка-14"

Першими свої кредо напишуть чотири героїні - і Холостяк обере, яке з них відгукується йому найбільше.

Подарунки, таємниці і несподіванки

Інші учасниці вирішили презентувати подарунки - символічні, емоційні або відверті.

Хтось підкреслить свій талант, хтось натякне на минуле, а хтось - просто заінтригує.

Декілька дівчат наважаться на особливі знайомства: одна приїде особисто, інша - змусить Тараса шукати її самостійно.

Чого чекати від першого випуску &quot;Холостяка&quot; з Цимбалюком: 26 дівчат і сюрпризи у стилі ГоллівудуКадр з першого випуску "Холостяка-14"

Організатори обіцяють, що перша вечірка сезону стане повною сюрпризів і не обійдеться без емоційних моментів.

Хто з учасниць справить найяскравіше перше враження - глядачі дізнаються вже сьогодні о 19:00 у прем’єрному випуску “Холостяка” на СТБ.

Чого чекати від першого випуску &quot;Холостяка&quot; з Цимбалюком: 26 дівчат і сюрпризи у стилі ГоллівудуКадр з першого випуску "Холостяка-14"

