Готов ли Тарас Тополя к новым отношениям после развода? Певец дал честный ответ

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью исполнителя Натальи Влащенко.

Артист признался, что сейчас полностью погружен в творчество и не готов к новым серьезным отношениям.

В то же время он не скрывает, что не исключает других форматов общения.

По словам музыканта, сейчас для него важнейшими остаются не только музыка, но и ответственность за троих детей.

"Нет. Пока достаточно. Мне достаточно. У меня трое детей, за которых я ответственен и я продолжаю делать все как отец. Если серьезные отношения, то вообще нет. Я искренне говорю это. А о каких-то других... Это понятно", - поделился певец.

Отдельно Тополя рассказал о своем отношении к человеческим взаимоотношениям. Он пояснил, что главной ценностью в дружбе и отношениях для него остается доверие.

Артист говорит, что способен прощать ошибки, но лишь до определенного момента.

По его словам, именно потеря доверия становится чертой, после которой общение для него завершается.

"У меня одно требование к друзьям и отношениям - доверие. Если человек делает какие-то неприятные для меня вещи, но искренне говорит: "Да, я сделал/-ла это, потому что...". И я прощаю первый раз и второй. На третий раз я завершаю общение", - заверил артист.

"Это самое важное для меня. Если есть доверие, то я могу даже быть кардинально разных взглядов с человеком, но я это принимаю. Чего не могу принять - обман и предательство идеи или на бытовом уровне, или глобально что-то произошло. Без доверия ты ничего не построишь", - добавил он.

Тополя также рассказал, что после всего пережитого не обращался за помощью к психотерапевту.

Певец признал, что довольно скептически относится к психологам и убежден: со своими внутренними состояниями способен справиться самостоятельно.

В то же время он добавил, что понимает людей, которые выбирают такой путь поддержки.

"Никогда не был у психолога, имею скептическое отношение. Наверное, скажу эгоцентрично, но я внутри настолько самодостаточен - мне не надо подсказок. Но я понимаю многих людей, которые ходят к ним", - подытожил исполнитель.