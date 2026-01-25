ua en ru
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

"Будто произошел апокалипсис": Денисенко рассказала, как с сыном спасается во время блэкаутов

Воскресенье 25 января 2026 16:28
"Будто произошел апокалипсис": Денисенко рассказала, как с сыном спасается во время блэкаутов Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Наталка Денисенко поделилась, как вместе с сыном приспосабливается к жизни в Киеве во время отключений электроэнергии, которые стали следствием массированных атак РФ на энергосистему Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды интернет-изданию "ГОРДОН".

Звезда рассказала, что живет в Подольском районе в одном из жилых комплексов с автономным отоплением.

Однако, по ее словам, даже в новостройках длительные отключения могут существенно усложнять быт, ведь системы зависят от электричества.

"Я живу в Подольском районе, в одной из новостроек Киева. В нашем комплексе есть собственная котельная, то есть отопление автономное. Но когда выключают свет, перестает работать и отопление. В комплексе есть только холодная вода, а горячая подается через бойлер", - сказала Наталка.

&quot;Будто произошел апокалипсис&quot;: Денисенко рассказала, как с сыном спасается во время блэкаутовНаталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Актриса объяснила, что во время длительных блэкаутов иногда возникают проблемы даже с подачей воды, особенно на верхних этажах.

"Мы живем на 15-м этаже, поэтому во время длительных отключений иногда насосы не докачивают воду до нашего этажа. Бывали моменты, когда ее не было вообще, но чаще во время отключений она все же есть - просто течет слабее. Иногда даже теплая, потому что в бойлере еще какое-то время сохраняется горячая вода", - добавила звезда.

Чтобы легче переживать отсутствие электроэнергии, Денисенко, по ее словам, всегда держит запас теплой воды в термосе, а также приобрела туристическое снаряжение для приготовления пищи.

"Также купила маленькую газовую плитку, на которой можно подогреть еду или быстро что-то приготовить. Есть несколько павербанков, фонариков - так и выживаем", - рассказала Наталка.

&quot;Будто произошел апокалипсис&quot;: Денисенко рассказала, как с сыном спасается во время блэкаутовНаталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Звезда также отметила, что во время последнего отключения в ее доме не было света более полусуток - около 16 часов.

В такие моменты, признается актриса, самое важное - сохранять тепло в доме, особенно когда рядом ребенок.

"Когда долго нет света, становится прохладно, поэтому мы, конечно, теплее одеваемся. Я достала теплые пледы и одеяла. Когда укладывала Андрюшу спать, всегда ложилась рядом с ним, потому что вдвоем теплее. Мы ложились вместе тепло одетые и нормально переживали ночь даже в прохладе и без света", - добавила артистка.

Несмотря на непростые условия, Денисенко говорит, что ее до сих пор поражает стойкость украинцев, которые даже во время блэкаутов продолжают работать, выходить в люди и жить полноценной жизнью.

"Света нет, понимаю, что его, вероятно, не будет целый день, потому что выключили еще ночью. Я заплела косичку на ночь и думаю - укладка уже есть, все окей. Получается странный контраст: будто произошел апокалипсис, но ты все равно продолжаешь жить - сделала прическу, макияж и пришла на премьеру, где куча людей, прессы, показывают кино, снимают камеры", - подытожила она.

&quot;Будто произошел апокалипсис&quot;: Денисенко рассказала, как с сыном спасается во время блэкаутовНаталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

