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Росію позбавили права проведення чемпіонату світу з плавання

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Середа 23 березня 2022 17:56
Росію позбавили права проведення чемпіонату світу з плавання Фото: Росію позбавили права проведення чемпіонату світу з плавання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна федерація плавання FINA позбавила Росію права проведення чемпіонату світу з плавання на короткій 2022 року. Рішення було прийнято через вторгнення окупанта на територію України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу FINA.

Чемпіонат світ з плавання мав проходити з 17 до 22 грудня. FINA планує не зміщувати сроки й шукає інших "господарів" для проведення змагань

Також до чемпіонату будуть не допущені спортсмени й офіціні особи з Білорусі.

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