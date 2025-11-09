ua en ru
Бассейн с рестораном: Усик подробно рассказал о своем новом проекте в Украине (видео)

Воскресенье 09 ноября 2025 12:23
Бассейн с рестораном: Усик подробно рассказал о своем новом проекте в Украине (видео) Александр Усик (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик поделился, куда он инвестирует деньги в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram боксера.

"Строим мечту"

Речь идет о частном спортивном центре, который чемпион профинансировал за свой счет.

"Мы не строим квадратные метры, мы строим мечту, которую вы будете оставлять своим детям. У меня уже есть в Украине построенный спортивный центр с 25-метровым бассейном на три дорожки и восстановительными процедурами. Он небольшой - где-то шесть номеров. Это исключительно для того, чтобы если ты приехал - можешь порыбачить, потренироваться. Человек, который хочет провести сборы, может приехать туда со своей командой. Рядом ресторан уже строится", - сказал Усик.

Для следующих поколений

По словам чемпиона, его цель - создавать пространство не только для спорта, но и для создания пространства для здорового досуга.

"Мы же можем не только участвовать в спортивных инфраструктурах, а строить и для отдыха, для жилья и сразу же в этом комплексе они будут иметь и спортплощадки, и дополнительные хорошие вещи", - пояснил чемпион.

Главная цель, по словам Усика, - оставить после себя что-то ценное для следующих поколений.

Ранее мы сообщили, что Усик вошел в топ-5 самых богатых боксеров в истории.

Напомним, недавно бывший промоутер Усика Александр Красюк рассказал о причинах разрыва многолетнего сотрудничества с украинским боксером.

