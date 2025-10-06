"Большая беда": в семье Николаса Кармы произошла трагедия (видео)
Блогер и певец Николас Карма поделился печальной новостью. В его семье случилось горе, на днях в ДТП погибла родственница артиста.
Что известно о трагедии, рассказывает РБК-Украина.
Карма сообщил о гибели родственницы
Так, Николас вышел в Stories и рассказал, что его семья попрощалась с 17-летней девушкой. Ее жизнь оборвалась внезапно.
"В моей семье произошла очень большая беда. Мы прощались с 17-летним ангелочком, это дочь моего двоюродного брата. На нее наехали пьяные люди и убежали", - сказал Карма.
"Сейчас проводится следствие, это было на Самборщине, село Верховцы - мое родное село", - добавил он.
October 6, 2025
Детали ДТП
Во Львовской областной прокуратуре уже рассказали об аварии. Это произошло в ночь на 2 октября, а водителя, который устроил смертельное ДТП, уже задержали.
"По данным следствия, в ночь на 2 октября в Самборском районе 24-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2107" совершил наезд на несовершеннолетнюю. От полученных травм 17-летняя девушка погибла на месте", - говорится в сообщении на сайте прокуратуры.
"После аварии мужчина покинул место происшествия, пытаясь избежать ответственности. Правоохранители оперативно обнаружили и изъяли транспортное средство, а самого водителя разыскали и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Предварительно установлено, что он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения", - отметили правоохранители.
Сейчас проводится досудебное расследование.
Вас может заинтересовать
- Николас Карма рассекретил стоимость "лука" народной артистки Украины Оксаны Пекун
-
На фронте погиб актер и военный Андрей Синишин
-
У певицы Гайтаны умер отец, который жил в Конго
При создании материала были использованы источники: Stories из Instagram Кармы, сайт Львовской областной прокуратуры.