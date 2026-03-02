"Будет новое имя". Ребров анонсировал неожиданных дебютантов сборной Украины на плей-офф ЧМ-2026

Вынужденное обновление: кто выпал из обоймы

Подготовку к полуфинальному стыковому матчу против Швеции, который состоится 26 марта, осложнили травмы лидеров. Руководство сборной подтвердило, что Александр Зинченко и Артем Довбик пропустят сборы из-за операций. Также из-за дисквалификации вне игры оказались Ефим Конопля и Руслан Малиновский.

По словам Реброва, такие обстоятельства заставляют тренерский штаб искать альтернативы и рассматривать игроков, которые ранее не привлекались к основной команде.

Новые имена в списке Реброва

Наибольшая интрига сохраняется вокруг позиции правого защитника и линии нападения. На место дисквалифицированного Конопли главный тренер рассматривает в частности кандидатуру 19-летнего защитника киевского "Динамо" Максима Коробова.

"Я видел его на сборах, он очень хорошо выглядел на этой позиции. Если он выиграет конкуренцию - он заслуживает это место", - подчеркнул Ребров.

Особое внимание уделено поиску замены Артему Довбику. Среди футболистов, которые имеют шансы впервые надеть футболку национальной сборной, Ребров выделил Матвея Пономаренко из "Динамо" и новичка житомирского "Полесья" Игоря Краснопира.

Наставник отметил, что также следит за опытным Филиппом Будковским из луганской "Зари".

"Мы смотрим за всеми нападающими, поэтому у всех есть шанс попасть в сборную. Мы же Блохина, Шевченко уже не вызовем. В любом случае это будет, наверное, новое имя", - заявил Ребров.

Украина в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Украины во время жеребьевки попала в путь В - вместе с командами Польши, Албании и Швеции.

В полуфинале наша команда встретится со шведами. Этот матч запланирован на 26 марта 2026 года.

В случае выхода в финал, "сине-желтые" встретятся 31 марта с победителем в паре Польша - Албания. В обоих поединках Украина будет выступать в статусе хозяина. Местом проведения матчей Украины станет испанская Валенсия. Игры будут проводить на местной арене "Сьютат де Валенсия", которая способна вместить 26.3 тысяч зрителей.