Анджелина Джоли раскрыла новые подробности развода с Брэдом Питом: "Оставила ему все"

Анджелина Джоли откровенно рассказала, насколько болезненным был ее развод с Брэдом Питтом. Такие детали актриса изложила в новых судебных документах, поданных в Высший суд Лос-Анджелеса в рамках длительного спора бывших супругов относительно французского поместья Шато Мираваль.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Page Six .

Джоли раскрыла новые подробности развода с Питтом

В своем заявлении Джоли вспомнила, что события, которые предшествовали ее решению расторгнуть брак, стали настоящим испытанием.

"События, которые привели к моей необходимости развестись с бывшим мужем, были эмоционально тяжелыми для меня и наших детей", - отметила Джоли в своих показаниях, опубликованных Page Six.

Она также подчеркнула, что после развода пыталась избежать конфликтов.

"Подав на развод, я оставила ему контроль (и полное проживание) в наших семейных домах в Лос-Анджелесе и в Миравеле без всякой компенсации, что, как я надеялась, успокоит его в отношениях со мной после тяжелого и травматического периода", - пояснила актриса.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

По словам звезды, она и ее дети - Мэддокс (24), Пакс (21), Захара (20), Шайло (19) и близнецы Нокс и Вивьен (17) - с тех пор больше не посещали поместье во Франции.

"Мы больше никогда не ступали ногой на Мираваль, учитывая его связь с болезненными событиями, которые привели к разводу", - подчеркнула Джоли.

Актриса также вспомнила, что после развода ей пришлось фактически начинать жизнь с нуля.

"После развода я сразу начала искать новый дом для себя и наших детей, сначала арендуя жилье, одновременно ища более стабильного решения", - поделилась кинозвезда.

Тем временем 61-летний Брэд Питт продолжает судебную борьбу с бывшей женой, требуя отмены продажи ее доли в Шато Мираваль компании Stoli Group, заявляя, что Джоли сделала это без его согласия.

Актриса же настаивает, что имела полное право распоряжаться своей собственностью.

В своей декларации Джоли объяснила, что ее финансовое положение после развода было сложным.

Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)

"Мои сбережения завязаны в Миравали, и я не просила у Брэда ни алиментов, ни какой-либо финансовой поддержки, поэтому мне нужны были средства из шато", - признала она.

Звезда также добавила, что из-за эмоционального состояния семьи сознательно на некоторое время отказалась от карьеры.

"Я также очень волновалась за здоровье наших детей, поэтому примерно два года отказывалась от работы, чтобы сосредоточить свое внимание на заботе о них и их выздоровлении", - уточнила актриса.

По словам Джоли, финансовые трудности были настолько серьезными, что она не смогла сразу приобрести новое жилье в Лос-Анджелесе.

"Я не могла позволить себе купить дом сразу, поэтому Брэд согласился одолжить мне деньги под проценты", - рассказала кинозвезда.

Она также вспомнила, что в 2017 году рассматривала возможность продать Питту свою долю в поместье, однако переговоры оказались чрезвычайно болезненными.

"Переговоры всегда были тяжелыми для меня из-за глубоких эмоциональных связей с нашим семейным домом и из-за того, как закончились наши отношения", - пояснила Джоли.

Актриса с нежностью вспомнила, насколько важным было это поместье для их семьи.

"Miraval был одной из первых крупных инвестиций, которые мы сделали вместе, и это был центр нашей семейной жизни. Мы поженились там, я провела там часть своей беременности, и я привезла туда наших детей-близнецов из больницы. Такой внезапный отрыв от дома и воспоминаний был тяжелым, и особенно тяжело было детям, когда их жизнь была так разрушена", - призналась Джоли.

Анджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

В конце документов актриса требует от Питта 33 тысячи долларов для покрытия судебных расходов, связанных с ответом на его ходатайство.

Напомним, бывшие голливудские супруги уже длительное время выясняют отношения в суде из-за французского винодельческого поместья, приобретенного еще в 2008 году, которое когда-то было их "гнездышком любви".

В 2022 году Анджелина продала свою долю в Шато Мираваль основателю группы компаний Stoli Юрию Шефлеру за 64 миллиона долларов, однако Брэд Питт настаивает, что актриса не имела права заключать сделку без его согласия.

Звездная пара поженилась в 2014 году, но уже через два года Джоли подала на развод, обвинив Питта в том, что во время полета на частном самолете он якобы применил силу к одному из их детей.

После этого между актерами началось многолетнее судебное противостояние за опеку над детьми и раздел имущества. Лишь в декабре 2024 года суд официально признал их брак расторгнутым.

У Джоли и Питта шестеро детей: трое приемных - Мэддокс, Пакс и Захара, а также трое биологических - Шайло и близнецы Вивьен и Нокс.

Брэд Питт с детьми (фото: Getty Images)

Сейчас, по сообщениям СМИ, отношения Питта с детьми остаются напряженными: все дочери постепенно отказываются от его фамилии - официально это уже сделали Захара и Шайло, а Вивьен планирует сменить ее по достижении совершеннолетия.

Последние три года 61-летний Брэд Питт состоит в отношениях с 32-летней Инес де Рамон.

Пара впервые появилась вместе на публике в прошлом году во время финала Гран-при Великобритании и с тех пор часто посещает светские мероприятия вдвоем.

Тем временем сама Анджелина Джоли, по слухам, поддерживает теплые и даже романтические отношения со своим давним другом, актером Джонни Деппом.