Раскол в семье продолжается: сын Джоли и Питта публично отрекся от фамилии отца

Старший сын Анджелина Джоли и Брэд Питт Мэддокс больше не использует двойную фамилию. В титрах нового фильма своей матери он указан только как Джоли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People .

Что известно о смене фамилии сына Джоли и Питта

24-летний Мэддокс работал ассистентом режиссера над лентой "Кутюр", в котором Анджелина воплотила американского кинорежиссера, которая переживает тяжелую болезнь на фоне важного модного показа.

После премьеры фильма во Франции 18 февраля было замечено, что в финальных титрах его имя указано как Мэддокс Джоли. Ранее в ленте "Maria" (2024), где Джоли воплотила образ оперной дивы Марии Каллас, сын был указан с двойной фамилией.

Мэддокс с мамой, сестрами и братьями (фото: Getty Images)

Кто еще из детей отказался от фамилии отца

Кроме Мэддокса, у Джоли и Питта есть пятеро детей - 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

В 2024 году Вивьен была отмечена в бродвейском мюзикле как Джоли. В том же году Захара во время публичного выступления представилась исключительно с фамилией матери, а Шайло после достижения совершеннолетия официально сменила имя на Шайло Джоли.

Пока неизвестно, проходил ли Мэддокс юридическую процедуру изменения, или речь идет лишь о профессиональном использовании имени. Впрочем, его отношения с приемным отцом давно переживали напряжение и обострились еще больше после развода пары.

Сын Джоли отрекся от фамилии отца (фото: Getty Images)

Что известно об отношениях Мэддокса с Питтом

В сентябре 2016 года во время полета на частном самолете между ними возник серьезный конфликт. Актер якобы применил силу против сына.

ФБР и Департамент по делам детей и семьи Лос-Анджелеса даже проводили проверку по этому поводу, но никаких обвинений выдвинуто не было.

Однако именно этот случай стал одним из факторов, повлиявших на решение Джоли подать на развод. В судебных документах его упоминали как важный эпизод.

Отметим, что Джоли усыновила парня за несколько лет до отношений с Питтом.