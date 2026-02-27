ua en ru
Пт, 27 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Раскол в семье продолжается: сын Джоли и Питта публично отрекся от фамилии отца

Пятница 27 февраля 2026 22:13
UA EN RU
Раскол в семье продолжается: сын Джоли и Питта публично отрекся от фамилии отца Анджелина Джоли и Брэд Питт (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Старший сын Анджелина Джоли и Брэд Питт Мэддокс больше не использует двойную фамилию. В титрах нового фильма своей матери он указан только как Джоли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на People.

Больше интересного: Дочь Анджелины Джоли сменила имидж

Что известно о смене фамилии сына Джоли и Питта

24-летний Мэддокс работал ассистентом режиссера над лентой "Кутюр", в котором Анджелина воплотила американского кинорежиссера, которая переживает тяжелую болезнь на фоне важного модного показа.

После премьеры фильма во Франции 18 февраля было замечено, что в финальных титрах его имя указано как Мэддокс Джоли. Ранее в ленте "Maria" (2024), где Джоли воплотила образ оперной дивы Марии Каллас, сын был указан с двойной фамилией.

Раскол в семье продолжается: сын Джоли и Питта публично отрекся от фамилии отцаМэддокс с мамой, сестрами и братьями (фото: Getty Images)

Кто еще из детей отказался от фамилии отца

Кроме Мэддокса, у Джоли и Питта есть пятеро детей - 22-летний Пакс, 21-летняя Захара, 19-летняя Шайло и 17-летние близнецы Нокс и Вивьен.

В 2024 году Вивьен была отмечена в бродвейском мюзикле как Джоли. В том же году Захара во время публичного выступления представилась исключительно с фамилией матери, а Шайло после достижения совершеннолетия официально сменила имя на Шайло Джоли.

Пока неизвестно, проходил ли Мэддокс юридическую процедуру изменения, или речь идет лишь о профессиональном использовании имени. Впрочем, его отношения с приемным отцом давно переживали напряжение и обострились еще больше после развода пары.

Раскол в семье продолжается: сын Джоли и Питта публично отрекся от фамилии отцаСын Джоли отрекся от фамилии отца (фото: Getty Images)

Что известно об отношениях Мэддокса с Питтом

В сентябре 2016 года во время полета на частном самолете между ними возник серьезный конфликт. Актер якобы применил силу против сына.

ФБР и Департамент по делам детей и семьи Лос-Анджелеса даже проводили проверку по этому поводу, но никаких обвинений выдвинуто не было.

Однако именно этот случай стал одним из факторов, повлиявших на решение Джоли подать на развод. В судебных документах его упоминали как важный эпизод.

Отметим, что Джоли усыновила парня за несколько лет до отношений с Питтом.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Анджелина Джоли Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война
Зеленский: если Путин не согласится на встречу, будет долгая война
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше