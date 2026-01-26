Бобул о смерти Гиги и его болезни: "Непростительная ошибка"

Иво Бобул рассказал, как он узнал о смерти Степана Гиги. По словам певца, он предлагал помощь, но было поздно.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Бобул рассказал в интервью Дмитрию Гордону.
"То, что случилось с ним, это непростительная ошибка. Он к себе относился так, наверное. У него здоровье, он же знал, что у него здоровье такое. И надо было обратить внимание на себя, конечно, концерты-концертами. Ну, немножко уделить себе внимание где-то как-то", - заявил Бобул.
При этом певец вспомнил пост композитора Михаила Боруты, который осудил коллег Гиги за то, что не все они приехали к нему на похороны.
"Всех всполошил, кто пришел, кто не пришел на похороны... А он ходил к кому-то на похороны, если с другой стороны взять? А ты ходил к кому-то? Если у артиста работа, ты понимаешь, что такое работа для артиста? Она сегодня есть, а завтра уже не будет", - заявил Иво.
"Мы потом можем прийти, поставить, сказать.. Ты что, помнишь его? А мы знаем с самого начала, как это все было. Нет, всех взял, переругал", - возмутился он.
Также певец вспомнил, что практически сразу узнал о состоянии Гиги. Бобул заверил, что предлагал свою помощь. Но тогда уже было поздно.
"Мне жалко Степу, конечно. Я узнал сразу, мне позвонили, потому что я позвонил сначала менеджеру и сказал: "Если что-то надо, пожалуйста, обращайтесь, что у меня будет, как-то я помогу". Ну, оказалось, что не нужно было, потому что там все отказало", - рассказал Бобул.
О смерти певца 12 декабря сообщили его родственники. С ноября Гига находился в больнице, он отменил все свои концерты, но планировал снова выйти на сцену. Однако его состояние не улучшалось. Журналист Виталий Глагола сообщал, что за несколько дней до смерти Гиге ампутировали ногу.
