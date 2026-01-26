ua en ru
Пн, 26 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

"Ближе к Олимпиаде". Беленюк рассказал о возвращении в большой спорт

Понедельник 26 января 2026 17:48
UA EN RU
"Ближе к Олимпиаде". Беленюк рассказал о возвращении в большой спорт Жан Беленюк (фото: Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Жан Беленюк высказался относительно возможного возобновления спортивной карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чемпиона Sport-express.ua.

Пока без планов на камбэк

По словам Беленюка, пока он не планирует возвращаться к профессиональной борьбе и не испытывает ностальгии по тренировочному процессу.

"В целом год после завершения карьеры для меня прошел нормально, без особой тоски именно по борьбе. После Олимпиады я не имел ни одной полноценной борцовской тренировки", - отметил спортсмен.

Новые этапы в жизни

Беленюк добавил, что после завершения выступлений заинтересовался другими видами активности, а также сосредоточился на профессиональной деятельности вне спорта.

"Я нашел для себя альтернативные виды спорта, которые мне нравятся, и ими занимаюсь. Также хватает работы. Важно уметь находить новые этапы в своей жизни", - подчеркнул он.

Решение - ближе к Олимпиаде

В то же время олимпийский чемпион не исключает, что может пересмотреть свою позицию ближе к следующим Играм.

"Теоретически такая возможность есть. У меня еще есть примерно год, чтобы окончательно принять решение", - сказал Беленюк.

Отметим, что следующие Олимпийские игры состоятся в американском Лос-Анджелесе с 14 по 30 июля 2028 года.

Кто такой Жан Беленюк

35-летний украинский борец греко-римского стиля и политик. Олимпийский чемпион Токио-2020, серебряный призер Игр-2016 в Рио и бронзовый призер Олимпиады-2024 в Париже.

Двукратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта Украины.

С 2019 года - народный депутат Верховной Рады Украины IX созыва от партии "Слуга народа", первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам молодежи и спорта.

В августе 2024 года Беленюк объявил о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Ранее мы сообщили, что легенда "Реала" покупает самый титулованный клуб Лиги Европы.

Также мы писали, что министр Бедный высказался о попытках уклонения от мобилизации через спорт.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены Жан Беленюк
Новости
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
"Надо действовать быстрее": Зеленский жестко оценил темпы восстановления тепла в Киеве
Аналитика
До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина До весны в Киеве могут закрыться 20% заведений: как рестораны выживают без света