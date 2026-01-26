Легенда "Реала" покупает самый титулованный клуб Лиги Европы: сумма сделки впечатляет

Бывший капитан сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос достиг принципиальной договоренности с группой ключевых акционеров другого клуба Ла Лиги - "Севильи" о его приобретении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Cadena Ser .

Остались формальности

Сообщается, что Рамос действует не самостоятельно. В переговорах участвует инвестиционный холдинг Five Eleven Capital, который вместе с испанским футболистом согласовал базовые условия потенциальной сделки.

Ориентировочная стоимость сделки составляет около 450 млн евро, и она уже получила принципиальное одобрение со стороны владельцев акций клуба. Сейчас стороны находятся на этапе финансового аудита.

Рамос и его партнеры изучают экономическое состояние "Севильи", после чего планируют перейти к финальному оформлению сделки. Ожидается, что все формальности могут быть завершены в течение ближайших месяцев.

Рамос и "Севилья": особая связь

Серхио Рамос известен прежде всего по выступлениям за "Реал". В Мадриде он провел 16 лет и выиграл со "сливочными" 22 трофея.

Однако он является воспитанником "Севильи", за которую выступал в двух периодах своей карьеры. Именно андалусский клуб стал первым профессиональным для него: защитник играл за "красно-белых" с 2003 по 2005 год, после чего перешел в "Реал". Впоследствии он вернулся в родную команду в сезоне-2023/24 - после выступлений за французский ПСЖ.

Кризис в клубе как катализатор сделки

Решение Рамоса о приобретении "Севильи" связывают со сложной ситуацией в управлении клубом, а также неудовлетворительными спортивными результатами в последние сезоны.

Команда, которая является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы (7 титулов), в течение последних трех лет не попадает в топ-10 Ла Лиги. А сезон-2024/25 завершила на 17-й строчке - худший результат за четверть века. Сейчас в турнирной таблице "Севилья" идет 11-й.

В случае завершения сделки, прогнозируются существенные кадровые изменения в руководстве клуба, в частности уход нынешнего президента Хосе Марии дель Нидо-младшего.