"Бой, который не состоялся": Верховен поставил под угрозу официальный результат противостояния с Усиком

11:32 24.05.2026 Вс
2 мин
Нидерландский кикбоксер официально обжаловал итог противостояния в Гизе
aimg Андрей Костенко
"Бой, который не состоялся": Верховен поставил под угрозу официальный результат противостояния с Усиком
Драматическая битва у пирамид получила неожиданное скандальное продолжение. Рико Верховен категорически отказался признавать свое поражение и инициировал серьезное юридическое разбирательство, которое может перечеркнуть официальные итоги мегафайта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News и личный Instagram Верховена.

В чем суть претензий Верховена

Драматическая развязка боя наступила в конце 11-го раунда. Усик сначала отправил оппонента на настил, а во время финального штурма заставил рефери зафиксировать технический нокаут за одну секунду до сигнала об окончании трехминутки.

Однако Верховен утверждает, что хронология событий была нарушена. Голландец заявил, что судья сигнализировал о прекращении боя слишком поздно.

"Я специально пересмотрел этот эпизод после комментариев в сети. Они реально остановили бой уже после гонга! Сначала прозвучал сигнал, а уже потом вмешался рефери. В такой остановке нет никакого смысла - после гонга я должен был получить законное время на передышку", - уверен Рико.

Он добавил, что полностью контролировал ситуацию, видел, что до конца раунда оставалось около 10 секунд, и просто защищался на ногах, не будучи потрясенным. По его мнению, официальные организации должны признать поединок несостоявшимся (No Contest), или поднять судейские карты, по которым он лидировал.

Протест по дороге в аэропорт

Нидерландец перешел от слов к делу, о чем сообщил на своей странице в Instagram.

"Подали официальный протест уже по дороге в аэропорт. Правила имеют смысл только тогда, когда они применяются в моменты, когда это действительно важно", - написал Верховен.

Стоит отметить, что для Рико это был лишь второй поединок в профессиональном боксе (первый состоялся еще в 2014 году). Несмотря на недостаток опыта, кикбоксер создал Усику колоссальные проблемы: на момент остановки он минимально побеждал на карточке одного арбитра, а в двух других была зафиксирована ничья.

Для Усика этот успех стал уникальным - он впервые в своей карьере в супертяжелом дивизионе оформил именно технический нокаут (ТКО). Ранее он побеждал нокаутами, единогласным и раздельным решениями судей, а также на отказе соперника.

Теперь судьба поединка будет зависеть от решения апелляционного комитета.

Ранее мы сообщили, что Усик назвал двух следующих соперников после победы над Верховеном.

Россия ударила "Орешником" по Киевской области, - Игнат
