Победа с горьким привкусом? Украинки разгромили Азербайджан, но их судьба теперь в чужих руках
Женская национальная сборная Украины по баскетболу поставила победную точку в рамках первого этапа квалификации на континентальное первенство 2027 года. В заключительном туре "сине-желтые" уверенно одолели Азербайджан.
Реванш в Баку и турнирные расклады
Для подопечных главного тренера выезд в столицу Азербайджана был финальным аккордом текущей стадии.
Несмотря на то, что украинки потеряли возможность финишировать в первой двойке группы, которая гарантировала прямой билет дальше, матч имел принципиальное значение для дальнейшего рейтинга.
Это была вторая встреча команд в текущем цикле - первая игра в ноябре завершилась сокрушительным поражением азербайджанок (98:34).
Доминирование на паркете: ход противостояния
Украинская команда захватила инициативу с первых секунд.
Уже после стартовой 10-минутки преимущество гостей составляло 12 пунктов (18:6). Во втором игровом отрезке разрыв увеличился до 16 очков.
Интересно, что основной массив баллов украинки набирали благодаря агрессивной игре в "краске" и реализации штрафных бросков, ограничившись лишь одним точным дальним выстрелом до большого перерыва.
Третья четверть прошла по аналогичному сценарию: сборная Украины продолжала давить, доведя свой гандикап до солидных 20 очков.
Хозяйки площадки смогли несколько сократить отставание лишь в финальном периоде, который остался за ними (16:14), однако это не повлияло на общий итог поединка.
Статистика и лидеры матча
Лучший показатель результативности в составе сборной Украины продемонстрировала Кристина Кулеша, которая записала в свой актив 13 очков.
В составе оппоненток самой заметной была форвардка Полина Щукина с 14 баллами.
Что дальше для "сине-желтых"
Благодаря этому успеху Украина временно переместилась на вторую строчку в квартете. Однако из-за результатов личных встреч с Черногорией наша команда гарантированно завершит раунд на третьем месте.
Дальнейшая судьба украинского коллектива будет зависеть от рейтинга сборных, занявших третьи места в своих группах, что оставляет шансы на продолжение борьбы за выход в следующую стадию.
Турнирное положение в группе:
- Болгария - 10 очков (5 матчей)
- Украина - 9 очков (6 матчей)
- Черногория - 8 очков (5 матчей)
- Азербайджан - 6 очков (6 матчей)
