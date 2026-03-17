Победа с горьким привкусом? Украинки разгромили Азербайджан, но их судьба теперь в чужих руках

19:08 17.03.2026 Вт
Игра нервов в Баку: одна четверть едва не испортила украинкам весь триумф
aimg Екатерина Урсатий
Женская сборная Украины по баскетболу (фото: fiba.basketball)

Женская национальная сборная Украины по баскетболу поставила победную точку в рамках первого этапа квалификации на континентальное первенство 2027 года. В заключительном туре "сине-желтые" уверенно одолели Азербайджан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Реванш в Баку и турнирные расклады

Для подопечных главного тренера выезд в столицу Азербайджана был финальным аккордом текущей стадии.

Несмотря на то, что украинки потеряли возможность финишировать в первой двойке группы, которая гарантировала прямой билет дальше, матч имел принципиальное значение для дальнейшего рейтинга.

Это была вторая встреча команд в текущем цикле - первая игра в ноябре завершилась сокрушительным поражением азербайджанок (98:34).

Доминирование на паркете: ход противостояния

Украинская команда захватила инициативу с первых секунд.

Уже после стартовой 10-минутки преимущество гостей составляло 12 пунктов (18:6). Во втором игровом отрезке разрыв увеличился до 16 очков.

Интересно, что основной массив баллов украинки набирали благодаря агрессивной игре в "краске" и реализации штрафных бросков, ограничившись лишь одним точным дальним выстрелом до большого перерыва.

Третья четверть прошла по аналогичному сценарию: сборная Украины продолжала давить, доведя свой гандикап до солидных 20 очков.

Хозяйки площадки смогли несколько сократить отставание лишь в финальном периоде, который остался за ними (16:14), однако это не повлияло на общий итог поединка.

Статистика и лидеры матча

Лучший показатель результативности в составе сборной Украины продемонстрировала Кристина Кулеша, которая записала в свой актив 13 очков.

В составе оппоненток самой заметной была форвардка Полина Щукина с 14 баллами.

Что дальше для "сине-желтых"

Благодаря этому успеху Украина временно переместилась на вторую строчку в квартете. Однако из-за результатов личных встреч с Черногорией наша команда гарантированно завершит раунд на третьем месте.

Дальнейшая судьба украинского коллектива будет зависеть от рейтинга сборных, занявших третьи места в своих группах, что оставляет шансы на продолжение борьбы за выход в следующую стадию.

Турнирное положение в группе:

  1. Болгария - 10 очков (5 матчей)
  2. Украина - 9 очков (6 матчей)
  3. Черногория - 8 очков (5 матчей)
  4. Азербайджан - 6 очков (6 матчей)

"Эксперты готовы немедленно": Украина восстановит "Дружбу" за европейские деньги, - ЕС
