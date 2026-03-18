Путь к Евро-2027 открыт: с кем теперь сыграет Украина после везения в квалификации

10:26 18.03.2026 Ср
2 мин
В этот вечер болельщики сборной Украины благодарили не только своих игроков
aimg Екатерина Урсатий
Путь к Евро-2027 открыт: с кем теперь сыграет Украина после везения в квалификации Сборная Украины по баскетболу (фото: facebook.com/UkrBasket)

Женская национальная команда Украины по баскетболу продолжит борьбу за путевку на континентальное первенство. Благодаря совпадению результатов в параллельных группах "сине-желтые" преодолели первый этап отбора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Путь Украины к следующей стадии

По итогам начального раунда квалификации украинская сборная зафиксировалась на третьей позиции в группе E.

Впереди оказались представительницы Черногории и Болгарии.

В активе нашей команды три победных результата, девять набранных очков и положительный баланс игровых пунктов (+35).

Ключевым фактором стал успех в финальном противостоянии с Азербайджаном, которое завершилось со счетом 73:55 в пользу украинок.

Это позволило подопечным Светланы Ткаченко претендовать на проход дальше через рейтинг лучших команд, занявших третьи места.

Из семи таких сборных билеты в следующий круг получали только три.

Результаты конкурентов и условия выхода

Для итогового успеха "сине-желтым" была необходима неудача соперниц в группах A и D. Оба сценария реализовались:

  • Ирландия потерпела разгромное поражение от Израиля (45:90);
  • Швейцария не смогла обыграть Австрию, уступив со счетом 66:79.

Такие результаты оппонентов позволили Украине официально войти в топ-3 лучших третьих команд и получить место во втором этапе отбора.

Формат второго раунда и даты матчей

В следующей фазе соревнований примут участие 24 коллектива.

К 17 лучшим сборным первого этапа добавятся еще семь мощных команд, среди которых Франция, Испания, Италия, Чехия, Германия, Турция и Венгрия.

Участников распределят на шесть групп (по четыре сборные в каждой). На чемпионат Европы-2027 выйдут по две лучшие команды из каждого квартета.

Календарь второго раунда предусматривает два игровых блока:

  1. С 8 по 18 ноября 2026 года
  2. С 7 по 17 февраля 2027 года

Жеребьевка группового этапа состоится непосредственно перед стартом матчей второго раунда.

