Битва з чемпіонами: футзальна збірна України зіграла з Португалією у рамках підготовки до Євро-2026

Збірна України з футзалу зіграла з чинним чемпіоном Європи – Португалією у першому з двох запланованих товариських матчів у рамках підготовки до чемпіонату континенту-2026.

Як пройшов матч та який результат – розповідає РБК-Україна .

Футзал, товариська гра

Португалія – Україна – 1:1

Голи: Гоїш, 17 – Корсун, 12

Перший спаринг у Португалії

Матч відбувся 19 грудня у португальському місті Тавіра на арені імені Едуарду Мансінью. Обидві команди використали гру як частину тренувального збору напередодні фінальної частини Євро-2026, участь у якому візьмуть і Україна, і Португалія.

Деталі гри

Рахунок у матчі відкрили українці на 12-й хвилині. Даниїл Абакшин відібрав м'яч у суперника поблизу штрафного майданчика та віддав передачу на Ігоря Корсуна, який точно пробив повз воротаря – 1:0.

Втім, втримати перевагу до перерви підопічним Олександра Косенка не вдалося. На 17-й хвилині голкіпер португальців розпочав атаку передачею на Рубена Гоїша, який переграв воротаря збірної України Олександра Сухова та зрівняв рахунок.

У першому таймі португальці могли вийти вперед, однак взяття воріт не зарахували через гру рукою. Українці також мали шанс вирвати перемогу – наприкінці матчу Микола Микитюк не реалізував вихід сам на сам.

У другому таймі на майданчику з’явився 18-річний дебютант збірної України Ілля Приходько, який одразу долучився до атакувальних дій. Зокрема, після його передачі Корсун мав нагоду забити, але переграти голкіпера Португалії не зміг.

У підсумку зустріч завершилася бойовою нічиєю – 1:1.

Коли другий матч

Другий товариський матч між Португалією та Україною відбудеться 21 грудня, початок – о 21:45 за київським часом. Гра пройде на тій самій арені в Тавірі.

Зазначимо, що Португалія стала переможцем двох останніх розіграшів чемпіонату Європи - у 2018 та 2022 роках.