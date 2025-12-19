ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Битва з чемпіонами: футзальна збірна України зіграла з Португалією у рамках підготовки до Євро-2026

П'ятниця 19 грудня 2025 23:45
UA EN RU
Битва з чемпіонами: футзальна збірна України зіграла з Португалією у рамках підготовки до Євро-2026 Фото: Збірна України готується до Євро-2026 (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

Збірна України з футзалу зіграла з чинним чемпіоном Європи – Португалією у першому з двох запланованих товариських матчів у рамках підготовки до чемпіонату континенту-2026.

Як пройшов матч та який результат – розповідає РБК-Україна.

Футзал, товариська гра

Португалія – Україна – 1:1

Голи: Гоїш, 17 – Корсун, 12

Перший спаринг у Португалії

Матч відбувся 19 грудня у португальському місті Тавіра на арені імені Едуарду Мансінью. Обидві команди використали гру як частину тренувального збору напередодні фінальної частини Євро-2026, участь у якому візьмуть і Україна, і Португалія.

Деталі гри

Рахунок у матчі відкрили українці на 12-й хвилині. Даниїл Абакшин відібрав м'яч у суперника поблизу штрафного майданчика та віддав передачу на Ігоря Корсуна, який точно пробив повз воротаря – 1:0.

Втім, втримати перевагу до перерви підопічним Олександра Косенка не вдалося. На 17-й хвилині голкіпер португальців розпочав атаку передачею на Рубена Гоїша, який переграв воротаря збірної України Олександра Сухова та зрівняв рахунок.

У першому таймі португальці могли вийти вперед, однак взяття воріт не зарахували через гру рукою. Українці також мали шанс вирвати перемогу – наприкінці матчу Микола Микитюк не реалізував вихід сам на сам.

У другому таймі на майданчику з’явився 18-річний дебютант збірної України Ілля Приходько, який одразу долучився до атакувальних дій. Зокрема, після його передачі Корсун мав нагоду забити, але переграти голкіпера Португалії не зміг.

У підсумку зустріч завершилася бойовою нічиєю – 1:1.

Коли другий матч

Другий товариський матч між Португалією та Україною відбудеться 21 грудня, початок – о 21:45 за київським часом. Гра пройде на тій самій арені в Тавірі.

Зазначимо, що Португалія стала переможцем двох останніх розіграшів чемпіонату Європи - у 2018 та 2022 роках.

Раніше ми повідомили, що збірна України з футзалу увірвалася до групи лідерів світового рейтингу ФІФА.

Також ми розповіли, як столичній ХІТ зіграв у Лізі чемпіонів з найсильнішою футзальною командою Європи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортсмени Збірна України
Новини
У Києві біля приймальні Коордштабу виявили предмет, схожий на радіомаячок
У Києві біля приймальні Коордштабу виявили предмет, схожий на радіомаячок
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ