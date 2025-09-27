ua en ru
Маск, Беннон и Тиль: обнародованы новые материалы о связях Эпштейна с окружением Трампа

США, Суббота 27 сентября 2025 05:11
Маск, Беннон и Тиль: обнародованы новые материалы о связях Эпштейна с окружением Трампа Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Конгресс США получил новые материалы из архивов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, которые указывают на его связи с рядом лиц, приближенных к президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В указанных документах отмечается, что среди фигурантов оказались экс-советник Трампа Стив Бэннон, а также миллиардеры Илон Маск и Питер Тиль.

Документы, которые демократы обнародовали в пятницу, были переданы Комитету по надзору и реформам Палаты представителей. В копии плана поездок указано, что Маск планировал посетить остров разврата Эпштейна 6 декабря 2014 года.

Другой документ содержит информацию о запланированном обеде с Тилем 27 ноября 2017 года и завтраке с Бэнноном 16 февраля 2019 года. Они произошли за несколько месяцев до выдвижения против Эпштейна обвинений в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

По данным издания, эти документы подтверждают, что все трое поддерживали контакты с Эпштейном даже после того, как он признался в сексуальных преступлениях в рамках сделки со следствием в 2007 году, но продолжал преследовать молодых женщин и девушек до своего ареста в 2019 году.

В материалах также упоминается, что соучредитель Microsoft Билл Гейтс намеревался принять участие в так называемом "завтраке-вечеринке" с Эпштейном в 2014 году.

Документы содержат записи о массаже для британского принца Эндрю, а также детали его перелета в 2000 году, в котором он участвовал.

В целом, как отмечают демократы, комитет получил 8544 документа, связанные с Эпштейном.

Среди них - журналы телефонных звонков, списки пассажиров авиарейсов за 1990-2019 годы, финансовые книги с операциями и расписания встреч за 2010-2019 годы.

Дело Эпштейна

Так называемое "Дело Эпштейна" касается миллиардера Джеффри Эпштейна - организатора светских вечеринок и приятеля многих знаменитостей, среди которых Билл Клинтон и Дональд Трамп.

В 2005 году родители 14-летней девушки обратились в полицию Флориды с заявлением о том, что Эпштейн совершал в отношении нее сексуальные действия в своем доме в Палм-Бич.

Эпштейна обвинили в получении сексуальных услуг от несовершеннолетних за деньги с 2002 по 2005 годы в его резиденциях на Манхэттене и на Флориде.

В ходе расследования полиция опросила около 50 девушек, а обвинения на уровне федеральных судов могли присудить Эпштейну пожизненное заключение. Однако из-за секретной сделки со следствием, злоумышленник получил лишь полтора года тюремного заключения.

В 2019 году Эпштейн свел счеты с жизнью в камере следственного изолятора на Манхэттене.

17 июля 2025 года издание The Wall Street Journal обнародовало статью с подборкой писем, которые были подарены Эпштейну на его 50-летие в 2003 году. Среди них была записка с подписью президента США Дональда Трампа и контуром обнаженной женщины.

На следующий день Трамп подал судебный иск о клевете и заявил, что никакого подобного письма или рисунка не существует. Он требует от издания The New York Times 15 млрд долларов компенсации за клевету и дезинформацию.

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон отметил, что Трамп был информатором ФБР по делу Эпштейна.

