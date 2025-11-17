Больше не абсолютный чемпион. Усик отказался от пояса WBO

Украинский боксер Александр Усик решил отказаться от титула WBO в тяжелом весе. Таким образом, он потерял звание абсолютного чемпиона в хевивейте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WBO в соцсети X.
"Всемирная боксерская организация (WBO) получила официальное уведомление от команды Александра Усика относительно будущего титула чемпиона WBO в тяжелом весе. После внимательного обдумывания Усик принял решение отказаться от титула", - сказано в сообщении Всемирной боксерской организации.
Президент WBO Густаво Оливьери отметил, что выражает глубокое уважение, восхищение и благодарность Усику.
"Его карьера является одной из самых выдающихся и исторических в современной эпохе бокса", - подчеркнул он.
"Мы принимаем и уважаем его решение отказаться от титула чемпиона WBO в супертяжелом весе. Это не прощание, а - как заявила его команда - уважительная пауза. Двери WBO всегда будут открыты для Александра Уcика и его команды", - уточнили в организации.
Стоит заметить, что отказ Усика от титула позволит Фабио Уордли стать полноправным чемпионом. Ранее британский боксер, остающийся непобежденным, имел статус временного чемпиона.
Напомним, в июле Александр Усик одержал победу над Даниэлем Дюбуа в реванше на "Уэмбли", став первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов. Украинец завоевал титулы WBA, WBO, WBC и IBF, подтвердив статус лидера в своей категории.
С первых раундов Дюбуа пытался давить и атаковать корпус украинца, используя свои габариты, в то время как Усик действовал осторожно и уверенно на ногах.
Переломный момент наступил в пятом раунде: Усик нашел свой ритм, начал успешно пробивать защиту Дюбуа. Скорость и тактический интеллект украинца привели к тому, что британец пропускал все больше ударов, терял уверенность и в итоге был нокаутирован после двух нокдаунов.