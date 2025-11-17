Більше не абсолютний чемпіон. Усик відмовився від пояса WBO

"Всесвітня боксерська організація (WBO) отримала офіційне повідомлення від команди Олександра Усика щодо майбутнього титулу чемпіона WBO у важкій вазі. Після уважного обмірковування Усик прийняв рішення відмовитися від титулу", - ідеться в повідомленні Всесвітньої боксерської організації.

Президент WBO Густаво Олів'єрі зазначив, що висловлює глибоку повагу, захоплення і вдячність Усику.

"Його кар'єра є однією з найвидатніших та найісторичніших у сучасній епосі боксу", - наголосив він.

"Ми приймаємо і поважаємо його рішення відмовитися від титулу чемпіона WBO в суперважкій вазі. Це не прощання, а - як заявила його команда - поважна пауза. Двері WBO завжди будуть відчинені для Олександра Усика та його команди", - уточнили в організації.

Варто зауважити, що відмова Усика від титулу дозволить Фабіо Вордлі стати повноправним чемпіоном. Раніше британський боксер, який залишається непереможеним, мав статус тимчасового чемпіона.