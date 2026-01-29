Билодид вернется? В Федерации дзюдо рассказали о будущем звезды и "пиаре" в футболе

Будущее звезды украинского дзюдо Дарьи Билодид пока остается главной загадкой для болельщиков. После Олимпиады в Париже титулованная спортсменка взяла паузу, а ее появление в футбольном клубе "Металлист 1925" лишь добавило вопросов относительно продолжения карьеры на татами.

РБК-Украина со ссылкой на интервью спортивного директора Федерации дзюдо Украины Виталий Дуброва в эфире "Большого спортивного шоу" на Champion Radio рассказывает, увидим ли мы "Анаконду" на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завершила ли она карьеру.

Карьера Билодид на паузе: будет ли камбэк?

По словам Дубровы, на сегодня выступления Дарьи официально находятся "на паузе". Федерация поддерживает контакт с дзюдоисткой, однако окончательное решение - за ней.

"Даша - максималистка, я уверен, что она не захочет вернуться просто чтобы вернуться, а захочет побеждать на самом высоком уровне. Все зависит от нее: сможет ли она найти мотивацию, чтобы так много трудиться и уделять столько времени спорту", - отметил Дуброва.

Спортивный директор подчеркнул, что 25-летняя спортсменка продолжает поддерживать физическую форму и даже посещает тренировки по дзюдо, поэтому "со спортом она не закончила окончательно".

"Даша - уникальная спортсменка, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, призер Олимпиады. Она в достаточно молодом возрасте достигла этих результатов. Если она найдет мотивацию двигаться дальше после таких результатов, это будет замечательно. Но я думаю, что это уже будет непросто", - сказал Дуброва.

На вопрос, пытается ли украинская Федерация со своей стороны помочь ей найти такую мотивацию, функционер дал утвердительный ответ.

"Конечно, но здесь все зависит, в первую очередь, от спортсмена. Здесь не деньги, здесь мотивация только в получении Олимпийского золота. У Даши есть все награды, кроме этой", - пояснил он.

После пауз в выступлениях возвращение к соревновательному ритму считается сложным, однако возраст Билодид не рассматривается как ограничительный фактор.

Контракт Билодид с "Металлистом 1925"

Комментируя неожиданный переход Билодид в футбольный клуб "Металлист 1925", Дуброва высказал мнение, что это был стратегический шаг команды, а не смена вида спорта.

"По моему мнению, это больше была пиар-акция от "Металлиста 1925". Будем откровенны: о "Металлисте 1925" не так много людей знали, а с помощью Даши они смогли привлечь внимание к клубу. Конечно, мы следили за этим", - пояснил он.

Драма в Токио: как мама спасла медаль

Дуброва также вспомнил эмоциональные моменты Олимпиады-2020 в Токио.

Он подтвердил, что после поражения в полуфинале Билодид была в настолько подавленном состоянии, что не хотела выходить на поединок за третье место.

"Я был рядом тогда. Большая роль мамы, Светланы, в том, что Даша выиграла бронзовую медаль. После поражения в полуфинале лучше было бы не видеть ее состояние. Но на самом деле, она большая спортсменка, сумела собраться и очень хорошо, что была немного большая пауза между схватками. Даша сумела привести себя в порядок и выиграть бронзовую медаль", - вспоминает функционер.

Главной причиной того, что Билодид не получила "золото" в Японии, Дуброва называет пандемию. Ведь перенос Игр на год сбил пик формы спортсменки и вызвал серьезные проблемы со сбросом веса.

Напомним, что Дарья Билодид - самая титулованная дзюдоистка Украины. Она стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта (в 17 лет) и имеет полный комплект наград с самых престижных турниров планеты, кроме высшей олимпийской ступеньки.

В ее активе две золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019), три титула чемпионки Европы и бронзовая награда Олимпийских игр-2020.