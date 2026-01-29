ua en ru
Чт, 29 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Билодид вернется? В Федерации дзюдо рассказали о будущем звезды и "пиаре" в футболе

Четверг 29 января 2026 09:39
UA EN RU
Билодид вернется? В Федерации дзюдо рассказали о будущем звезды и "пиаре" в футболе Дарья Билодид может вернуться в дзюдо ради Олимпиады (фото: Getty Imagеs)
Автор: Андрей Костенко

Будущее звезды украинского дзюдо Дарьи Билодид пока остается главной загадкой для болельщиков. После Олимпиады в Париже титулованная спортсменка взяла паузу, а ее появление в футбольном клубе "Металлист 1925" лишь добавило вопросов относительно продолжения карьеры на татами.

РБК-Украина со ссылкой на интервью спортивного директора Федерации дзюдо Украины Виталий Дуброва в эфире "Большого спортивного шоу" на Champion Radio рассказывает, увидим ли мы "Анаконду" на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе и завершила ли она карьеру.

Карьера Билодид на паузе: будет ли камбэк?

По словам Дубровы, на сегодня выступления Дарьи официально находятся "на паузе". Федерация поддерживает контакт с дзюдоисткой, однако окончательное решение - за ней.

"Даша - максималистка, я уверен, что она не захочет вернуться просто чтобы вернуться, а захочет побеждать на самом высоком уровне. Все зависит от нее: сможет ли она найти мотивацию, чтобы так много трудиться и уделять столько времени спорту", - отметил Дуброва.

Спортивный директор подчеркнул, что 25-летняя спортсменка продолжает поддерживать физическую форму и даже посещает тренировки по дзюдо, поэтому "со спортом она не закончила окончательно".

"Даша - уникальная спортсменка, двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы, призер Олимпиады. Она в достаточно молодом возрасте достигла этих результатов. Если она найдет мотивацию двигаться дальше после таких результатов, это будет замечательно. Но я думаю, что это уже будет непросто", - сказал Дуброва.

На вопрос, пытается ли украинская Федерация со своей стороны помочь ей найти такую мотивацию, функционер дал утвердительный ответ.

"Конечно, но здесь все зависит, в первую очередь, от спортсмена. Здесь не деньги, здесь мотивация только в получении Олимпийского золота. У Даши есть все награды, кроме этой", - пояснил он.

После пауз в выступлениях возвращение к соревновательному ритму считается сложным, однако возраст Билодид не рассматривается как ограничительный фактор.

Контракт Билодид с "Металлистом 1925"

Комментируя неожиданный переход Билодид в футбольный клуб "Металлист 1925", Дуброва высказал мнение, что это был стратегический шаг команды, а не смена вида спорта.

"По моему мнению, это больше была пиар-акция от "Металлиста 1925". Будем откровенны: о "Металлисте 1925" не так много людей знали, а с помощью Даши они смогли привлечь внимание к клубу. Конечно, мы следили за этим", - пояснил он.

Драма в Токио: как мама спасла медаль

Дуброва также вспомнил эмоциональные моменты Олимпиады-2020 в Токио.

Он подтвердил, что после поражения в полуфинале Билодид была в настолько подавленном состоянии, что не хотела выходить на поединок за третье место.

"Я был рядом тогда. Большая роль мамы, Светланы, в том, что Даша выиграла бронзовую медаль. После поражения в полуфинале лучше было бы не видеть ее состояние. Но на самом деле, она большая спортсменка, сумела собраться и очень хорошо, что была немного большая пауза между схватками. Даша сумела привести себя в порядок и выиграть бронзовую медаль", - вспоминает функционер.

Главной причиной того, что Билодид не получила "золото" в Японии, Дуброва называет пандемию. Ведь перенос Игр на год сбил пик формы спортсменки и вызвал серьезные проблемы со сбросом веса.

Напомним, что Дарья Билодид - самая титулованная дзюдоистка Украины. Она стала самой молодой чемпионкой мира в истории этого вида спорта (в 17 лет) и имеет полный комплект наград с самых престижных турниров планеты, кроме высшей олимпийской ступеньки.

В ее активе две золотые медали чемпионатов мира (2018, 2019), три титула чемпионки Европы и бронзовая награда Олимпийских игр-2020.

Ранее мы рассказали, кто на самом деле стоит за возвращением РФ в дзюдо.

Также мы сообщали, что украинская звезда дзюдо выбрала другую страну после бойкота ЧМ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортсмены Сборная Украины Дарья Белодед
Новости
Жертвы, разрушения и пожары: что известно о ночном обстреле Вольнянска, Одессы и Кривого Рога
Жертвы, разрушения и пожары: что известно о ночном обстреле Вольнянска, Одессы и Кривого Рога
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве