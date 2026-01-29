Не только Путин и "Газпром": кто на самом деле стоит за возвращением РФ в дзюдо
Мировое дзюдо стало одним из первых видов спорта, который позволил россиянам и белорусам вернуться к международным соревнованиям. Несмотря на санкции, влияние РФ в этой дисциплине остается значительным благодаря многолетним связям на самом высоком уровне.
РБК-Украина со ссылкой на интервью спортивного директора Федерации дзюдо Украины Виталий Дуброва в эфире "Большого спортивного шоу" на Champion Radio рассказывает, об "имиджевом лобби" Кремля, позиции главы IJF Мариуса Визера и тактике украинских бойкотов.
"Российский след" и роль Визера
По словам Дубровы, ситуация сейчас складывается не в пользу Украины. Мировая федерация во главе с Мариусом Визером еще в июне 2022 года вернула агрессоров в нейтральном статусе, а позже позволила выступать под собственным флагом.
"Они прикрываются лозунгом "давайте строить мосты, а не стены", чтобы спортсмены соревновались на татами, а не убивали друг друга", - отмечает Дуброва.
По мнению функционера, за таким решением стоит не столько финансовое, сколько имиджевое лобби. Он напомнил, что Владимир Путин долгое время был почетным президентом Всемирной федерации дзюдо а до 2014 года основными спонсорами организации были "Газпром", "Роснефть" и "ВТБ Банк".
Кроме того, в РФ проводилось много соревнований: чемпионаты мира, Гран-При.
"Думаю, все эти контакты все равно остались, несмотря на санкции. В свое время Мариус Визер был частью Росконгресса - организации, которая продвигает нарративы о примирении и "спорт вне политики", - подчеркнул спортивный директор ФГУ.
Он предполагает, что "все эти контакты и связи продолжаются вне спорта".
"Нынешний президент Федерации дзюдо России, Сергей Соловейчик, он же был президентом Европейского союза дзюдо до 2022 года. Все эти контакты никуда не делись", - добавил Дуброва.
Как в мировом дзюдо игнорируют протесты Украины
Украинская сторона пыталась повлиять на IJF через многочисленные обращения, однако в ответ получала лишь размытые формулировки о том, что все атлеты являются членами "дзюдоистского сообщества".
"Если посчитать то количество писем, которое мы написали на мировую Федерацию по допуску россиян... Но реакции было ноль. Или ответ, что все спортсмены - члены мирового дзюдоистского сообщества. Размытые ответы получали", - рассказал Дуброва.
Это заставило Украину прибегнуть к радикальным шагам - бойкотам.
"Федерация дзюдо Украины принимала решение не ехать на соревнования, чтобы был хоть какой-то протест. Ехать и выступать тогда было бессмысленно. Так мы хотя бы показали мировому сообществу, что не согласны с таким решением... По моему мнению, наш первый бойкот был наиболее эффективным. Нас тогда поддерживали и другие страны", - пояснил Дуброва.
В частности, из-за допуска россиян в 2023 году украинская сборная была вынуждена пропустить чемпионат мира в Катаре.
Вместе с тем, в некоторых вопросом Мировая Федерация поддерживает Украину.
"Когда мы обращаемся за помощью, нужны татами, кимоно, еще какие-то вещи, нам никогда не отказывают, идут на встречу", - рассказал представитель ФГУ.
Новые правила участия и Grand Slam в Париже
Несмотря на сложную ситуацию, Украина продолжает борьбу за лицензии. Сейчас нормы участия в турнирах, где присутствуют россияне, несколько смягчены.
"Можно участвовать, если это чемпионаты мира, Европы или Олимпийская квалификация, то Федерация с письмом обращается в Министерство, пишет обоснование, для чего эта поездка. Затем специальная комиссия рассматривает это обращение и принимает решение", - говорит функционер.
По такой схеме сборная готовится к престижному турниру Grand Slam в Париже, который состоится 7-8 февраля. Хотя представители РФ пока не заявились, Дуброва отмечает, что время для их регистрации еще есть.
