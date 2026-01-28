ua en ru
Ср, 28 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

У Беспалова отреагировали на слухи о его исчезновении

Среда 28 января 2026 21:22
UA EN RU
У Беспалова отреагировали на слухи о его исчезновении Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Исчезновение блогера-сплетника Богдана Беспалова вызвало разнообразные слухи в соцсетях. Его представительница вышла на связь и прокомментировала ситуацию.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление в Instagram Беспалова.

Что сказали у Беспалова о его исчезновении

Администратор его соцсетей Вероника опровергла слухи, которые распространил якобы бывший менеджер блогера. Так, 27 января аккаунт с ником bbegdenn в Threads написал, что Богдана якобы мобилизовали и к этому "приложили руку".

Впрочем, у блогера данное лицо назвали мошенником. В заявлении отметили, что сейчас "обновлений по Богдану нет".

"Это мошенник. Он не имеет никакого отношения к Беспалову. Был в свое время подослан в команду Богдана, чтобы попытаться подмочить его репутацию, создав фейковый канал и говоря, что это Беспалова. Не доверяйте этому человеку", - написала администратор.

Она также призвала доверять исключительно официальным каналам блогера.

У Беспалова отреагировали на слухи о его исчезновенииСлухи о Беспалове оказались фейком (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Что известно об исчезновении блогера

Все началось с загадочного сообщения, которое 24 января появилось в телеграм-канале блогера. В нем он предупредил, что некоторое время не будет выходить на связь и не сможет выпускать контент.

В то же время в сети начали предполагать, что его могли мобилизовать. В частности телеграм-канал "Злива" распространил информацию, что Богдан якобы уехал в учебную часть.

Сам блогер с тех пор на связь в соцсетях не выходил, что только усилило появление различных предположений и даже появление аккаунтов, которые заявляют о связи с ним.

В то же время ранее в интервью Алине Доротюк он рассказывал об инциденте с ТЦК, когда его задержали в столице посреди улицы. Хотя данные были обновлены, его "заломали" и "повезли", но впоследствии отпустили. Блогер тогда предположил, что причиной стала его узнаваемость.

У Беспалова отреагировали на слухи о его исчезновенииБеспалов исчез из публичного пространства (фото: instagram.com/bespalovmusic)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
Войска Британии и Франции в Украине: Рубио раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве