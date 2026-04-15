ua en ru
Ср, 15 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Пасха Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Анна Музычук потеряла шанс на шахматную корону: названо имя новой претендентки

22:44 15.04.2026 Ср
2 мин
От лидерства до досадной развязки: как украинка завершила Турнир претенденток-2026 и кто сыграет за звание чемпионки мира
aimg Андрей Костенко
Анна Музычук потеряла шанс на шахматную корону: названо имя новой претендентки Анна Музычук (фото: instagram.com/anna_muzychuk.official)

На Кипре завершился Турнир претенденток-2026, который держал в напряжении весь шахматный мир до последнего хода. Украинская гроссмейстер Анна Музычук, которая возглавляла таблицу в течение первой половины соревнований, в итоге оказалась вне призовой тройки. Между тем имя новой соперницы для действующей королевы шахмат стало настоящей неожиданностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международной федерации шахмат (ФИДЕ).

Читайте также: Тектонический сдвиг в шахматах: 20-летний вундеркинд переписал историю и готовится к битве за корону

Музычук не выдержала дистанции

Анна Музычук начала турнир блестяще, завершив первый круг в статусе единоличного лидера. Однако после экватора соревнований ситуация кардинально изменилась. Первое поражение в восьмом туре пошатнуло уверенность украинки, а серия досадных ошибок в решающих партиях отбросила ее от заветной цели.

В предпоследнем раунде Анна потерпела второе поражение, но до последнего момента сохраняла теоретические шансы на успех. Для этого Музычук была нужна лишь собственная победа в последнем туре и поражения конкуренток. Впрочем, в финальном противостоянии с китаянкой Чжу Цзиньер украинка сыграла вничью, завершив турнир на пятом месте с активом в 7 очков (2 победы, 10 ничьих, 2 поражения).

Новая звезда из Индии

Победительницей Турнира претенденток-2026 стала представительница Индии Вайшали Рамешбабу. Она продемонстрировала невероятную выдержку на финише, набрав 8,5 очков. В решающей партии индианка переиграла "нейтральную" Екатерину Лагно, что и обеспечило ей триумф.

Теперь именно Рамешбабу сыграет против действующей обладательницы титула, китайской шахматистки Цзюй Вэньцзюнь, в поединке за шахматную корону.

Итоговая таблица Турнира претенденток-2026 (топ-5):

  1. Вайшали Рамешбабу (Индия) - 8,5 баллов
  2. Бибисара Асаубаева (Казахстан) - 8,0
  3. Чжу Цзиньер (Китай) - 7,5
  4. Александра Горячкина - 7,5
  5. Анна Музычук (Украина) - 7,0

Ранее мы сообщали, что ФИДЕ вернула фаната "сво" Карякина в мировой рейтинг.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Спортсмены Чемпионат мира Музычук
Новости
Аналитика
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта