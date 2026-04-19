Бенефис в Баку: Онофрийчук собрала россыпь наград и стала самой успешной гимнасткой Кубка мира
Украинская грация Таисия Онофрийчук блестяще завершила выступления на третьем этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Азербайджане. Лидер сборной не только подтвердила статус фаворитки, но и установила личный рекорд по количеству золотых наград в текущем сезоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты финальных соревнований.
Золотое многоборье и филигранный обруч
Этап в Баку стал для 17-летней украинки настоящим бенефисом. Начав соревнования с победы в личном многоборье, Онофрийчук сумела обойти титулованных соперниц - действующую чемпионку мира Дарью Варфоломеев из Германии и лидера болгарской сборной Стилиану Николову.
Свою золотую серию Таисия продолжила в воскресных финалах. Лучший результат она продемонстрировала в упражнениях с обручем: несмотря на вторую позицию в квалификации, в решающем выступлении украинка опередила Николову на 0.1 балла, завоевав "золото" с оценкой 28.650.
Медальный рекорд сезона
Всего на этапе в Баку Онофрийчук завоевала три награды:
- "Золото" - многоборье
- "Золото" - упражнения с обручем
- "Бронза" - упражнения с булавами
Кроме того, украинка была в шаге от пьедестала в упражнениях с мячом (4-е место) и показала шестой результат в финале с лентой.
Благодаря успеху в Азербайджане, Онофрийчук официально стала самой успешной гимнасткой серии Кубка мира 2026 года. В ее активе уже семь медалей, шесть из которых - золотые. Для сравнения: за весь прошлый сезон Таисия одержала четыре победы, тогда как в этом году превзошла этот показатель уже к середине весны.
Турнирные перспективы
Сейчас украинка уверенно возглавляет мировой рейтинг сезона. Финальным аккордом серии станет четвертый этап в Милане, который состоится 10-12 июля.
В прошлом году Таисия уже поднималась там на пьедестал, поэтому в Италии от нее ожидают подтверждения статуса абсолютного лидера мировой художественной гимнастики.
