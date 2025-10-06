Бех-Романчук рассекретила пол будущего ребенка: щемящее видео

Кого ждет пара

На видео, которое супруги опубликовали в соцсетях, супруги в кругу близких родственников и друзей готовятся к кульминационному моменту.

Каждый из гостей должен был сделать предположение, кто же родится - мальчик или девочка.

Марина поделилась, что склонялась к мысли о сыне, тогда как Михаил был уверен, что у них будет дочь.

Все стало понятно, когда возле водоема, где стояла пара, в воздух поднялся розовый дым - знак того, что семья ждет девочку.

"Словами не описать эти эмоции. Мы ждем тебя", - написала легкоатлетка, делясь кадрами с события.

На празднике будущие родители выглядели счастливыми и растроганными, а в комментариях под видео поклонники оставили сотни поздравлений и пожеланий здоровья будущему ребенку.

К слову, Марина и Михаил поженились в 2018 году. О беременности легкоатлетка сообщила только в сентябре, уже после объявления ее четырехлетней дисквалификации - у спортсменки обнаружили повышенный уровень тестостерона.

Несмотря на сложные переживания, Бех-Романчук призналась, что новость о будущем материнстве стала для нее настоящим чудом.

"1+1=3. Столько слез, врачей и усилий, но мы верили и мечтали. Когда показалось, что весь мир разрушен, мы за несколько дней узнали о тебе. Этот путь был тяжелым, но мы с нетерпением ждем нашего ангелочка", - эмоционально поделилась Марина.