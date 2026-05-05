"Арсенал" - "Атлетико": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов и чего ждать от поединка

11:44 05.05.2026 Вт
2 мин
После ничьей в Мадриде "канониры" и "матрасники" сойдутся за право сыграть в главном матче сезона
aimg Андрей Костенко
"Арсенал" - "Атлетико": где смотреть полуфинал Лиги чемпионов и чего ждать от поединка Сегодня определится первый финалист ЛЧ (фото: Getty Images)
Во вторник, 5 мая, состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов между лондонским "Арсеналом" и мадридским "Атлетико". Первая встреча соперников в Испании завершилась со счетом 1:1, что оставляет обеим командам равные шансы на выход в финал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Интрига после Мадрида

Первый поединок выдался напряженным и тактическим. В концовке первого тайма вингер "канониров" Виктор Дёкереш вывел свою команду вперед, реализовав пенальти. Однако после перерыва "Атлетико" добавил в интенсивности, и Хулиан Альварес также с 11-метровой отметки восстановил паритет.

В целом подопечные Диего Симеоне выглядели острее в атаке, что подтверждает их статус результативной команды - мадридцы уже забили рекордные для клуба 35 мячей в этом розыгрыше ЛЧ.

Сильные стороны соперников

Оба клуба подходят к решающей битве с весомыми аргументами.

"Арсенал" остается единственной командой турнира, которая еще не знала горечи поражения (10 побед и 3 ничьи). Команда Микеля Артеты демонстрирует самую надежную оборону в сезоне, имея восемь "сухих" матчей и лишь шесть пропущенных голов.

"Атлетико" не покидает поле без забитого мяча уже в 37-ми матчах турниров УЕФА подряд. Ключевой фигурой является Хулиан Альварес, который имеет в активе 10 голов. Несмотря на небольшое повреждение в первой игре, форвард должен быть готов к выходу на поле.

Исторический подтекст

Для обоих клубов выход в финал является делом принципа, ведь ни один из них никогда не выигрывал Лигу чемпионов. "Арсенал" стремится попасть в финал впервые с 2006 года. В то же время "Атлетико" надеется на третий шанс после болезненных поражений в финальных матчах 2014 и 2016 годов.

Интересно, что на основном этапе этого сезона "Арсенал" разгромил мадридцев дома со счетом 4:0. Однако в последнем двухматчевом противостоянии в полуфинале Лиги Европы-2017/18 сильнее оказались именно испанцы.

Где смотреть игру

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени. Его трансляцию не территории Украины обеспечит медиасервис Megogo. Показ будет доступен по подпискам MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y.

Начнется вещание из предматчевой студии уже в 20:45. К ведущему Сергею Лукьяненко присоединятся бывшие футболисты сборной Украины Александр Головко и Эдуард Цихмейструк.

Комментировать противостояние будут Владимир Кобельков и Виталий Кравченко.

Зеленский пообещал действовать зеркально после ночной массированной атаки РФ
