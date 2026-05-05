"Арсенал" – "Атлетіко": де дивитися півфінал Ліги чемпіонів і чого чекати від поєдинку

11:44 05.05.2026 Вт
2 хв
Після нічиєї у Мадриді "каноніри" та "матрацники" зійдуться за право зіграти у головному матчі сезону
aimg Андрій Костенко
"Арсенал" – "Атлетіко": де дивитися півфінал Ліги чемпіонів і чого чекати від поєдинку Сьогодні визначиться перший фіналіст ЛЧ (фото: Getty Images)
У вівторок, 5 травня, відбудеться матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між лондонським "Арсеналом" та мадридським "Атлетіко". Перша зустріч суперників у Іспанії завершилася з рахунком 1:1, що залишає обом командам рівні шанси на вихід до фіналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.

Інтрига після Мадрида

Перший поєдинок видався напруженим і тактичним. У кінцівці першого тайму вінгер "канонірів" Віктор Дьокереш вивів свою команду вперед, реалізувавши пенальті. Проте після перерви "Атлетіко" додав у інтенсивності, і Хуліан Альварес також з 11-метрової позначки відновив паритет.

Загалом підопічні Дієго Сімеоне виглядали гостріше в атаці, що підтверджує їхній статус результативної команди – мадридці вже забили рекордні для клубу 35 м'ячів у цьому розіграші ЛЧ.

Сильні сторони суперників

Обидва клуби підходять до вирішальної битви з вагомими аргументами.

"Арсенал" залишається єдиною командою турніру, яка ще не знала гіркоти поразки (10 перемог та 3 нічиї). Команда Мікеля Артети демонструє найнадійнішу оборону в сезоні, маючи вісім "сухих" матчів і лише шість пропущених голів.

"Атлетіко" не залишає поле без забитого м’яча вже у 37-ми матчах турнірів УЄФА поспіль. Ключовою фігурою є Хуліан Альварес, який має в активі 10 голів. Попри невелике пошкодження у першій грі, форвард має бути готовий до виходу на поле.

Історичний підтекст

Для обох клубів вихід у фінал є справою принципу, адже жоден з них ніколи не вигравав Лігу чемпіонів. "Арсенал" прагне потрапити до фіналу вперше з 2006 року. Натомість "Атлетіко" сподівається на третій шанс після болісних поразок у фінальних матчах 2014 та 2016 років.

Цікаво, що на основному етапі цього сезону "Арсенал" розгромив мадридців вдома з рахунком 4:0. Проте у останньому двоматчевому протистоянні в півфіналі Ліги Європи-2017/18 сильнішими виявилися саме іспанці.

Де дивитися гру

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Його трансляцію не території України забезпечить медіасервіс Megogo. Показ буде доступний за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Розпочинеться мовлення з передматчевої студії вже о 20:45. До ведучого Сергія Лук'яненка приєднаються колишні футболісти збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.

Коментуватимуть протистояння Володимир Кобельков та Віталій Кравченко.

Футбол Лига Чемпинов Арсенал Атлетіко
