Анна Сагайдачная рассекретила необычное имя одномесячного сына (видео)

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram актрисы.

Сагайдачная решила рассекретить имя малыша в символический день - когда ее сыну исполнился месяц.

Для маленького семейного праздника актриса заказала торт и вместе с тремя детьми задула свечу в кафе.

Внимательные подписчики сразу обратили внимание на надпись на праздничном десерте. Именно там и было указано имя самого младшего сына артистки - Эней.

Анна Сагайдачная раскрыла, как назвала младшего сына (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

В своем посте в соцсети актриса также нежно обратилась к малышу от имени всей семьи.

"Сегодня (26 марта - прим. ред.) младшему сыночку один месяц. Первый месяц, мой сладкий мальчик. Люблю тебя, мой сыночек. Мы тебя любим", - растрогала звезда.

В комментариях поклонники начали поздравлять актрису с этим событием, а также вспомнили поэму "Энеида" Ивана Котляревского, главным героем которой является Эней.

Еней буде парубок моторний. Щасливого та світлого майбутнього всім вашим діткам!

Таке ім’я - як із легенди! Бажаю маленькому Енею великої долі й щасливого дитинства

Вітаю Єнея з 1-м місяцем життя у чудовій сім'ї, з гарними братиком та сестричкою, з прекрасною матусею

Гарне Біблійне ім'я незвичне. Щиро вітаю вашу велику родину

Что известно о личной жизни Анны Сагайдачной

Ранее актриса состояла в браке с Евгением Третьяком. В этом союзе у них родился сын Тимур.

Вместе пара прожила пять лет, а официально развелась в 2023 году, хотя публично об этом стало известно уже в 2024-м.

Впоследствии Сагайдачная объявила о беременности от нового бойфренда, имя которого она не раскрывает. В декабре 2024 года актриса родила дочь Миру.

Анна Сагайдачная с детьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Осенью 2025 года в сети начали распространяться слухи о третьей беременности артистки. Она либо не комментировала их, либо отвечала с юмором.

В то же время Сагайдачная не скрывала, что мечтает о большой семье, хотя отмечала: решение о еще одном ребенке зависит также от состояния здоровья и финансовых возможностей.

Позже актриса призналась, что не знала о беременности до пятого месяца. А 26 февраля 2026 года она родила сына.

Анна Сагайдачная с младшим сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)