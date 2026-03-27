Анна Сагайдачна розсекретила незвичне ім’я одномісячного сина (відео)

11:44 27.03.2026 Пт
3 хв
Уважні підписники помітили ім’я малюка на святковому десерті
aimg Іванна Пашкевич
Анна Сагайдачна (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Українська акторка Анна Сагайдачна вперше повідомила, як назвала свого наймолодшого сина.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram акторки.

Сагайдачна вирішила розсекретити ім’я малюка у символічний день - коли її синові виповнився місяць.

Для маленького родинного свята акторка замовила торт і разом із трьома дітьми задула свічку у кав’ярні.

Уважні підписники одразу звернули увагу на напис на святковому десерті. Саме там і було вказане ім’я наймолодшого сина артистки - Еней.

Анна Сагайдачна розкрила, як назвала молодшого сина (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

У своєму дописі в соцмережі акторка також ніжно звернулася до малюка від імені всієї родини.

"Сьогодні (26 березня - прим. ред.) молодшому синочку один місяць. Перший місяць, мій солодкий хлопчику. Люблю тебе, мій синочок. Ми тебе любимо", - зворушила зірка.

У коментарях прихильники почали вітати акторку з цією подією, а також згадали поему "Енеїда" Івана Котляревського, головним героєм якої є Еней.

  • Еней буде парубок моторний. Щасливого та світлого майбутнього всім вашим діткам!
  • Таке ім’я - як із легенди! Бажаю маленькому Енею великої долі й щасливого дитинства
  • Вітаю Єнея з 1-м місяцем життя у чудовій сім'ї, з гарними братиком та сестричкою, з прекрасною матусею
  • Гарне Біблійне ім'я незвичне. Щиро вітаю вашу велику родину

Що відомо про особисте життя Анни Сагайдачної

Раніше акторка перебувала у шлюбі з Євгеном Третяком. У цьому союзі в них народився син Тимур.

Разом пара прожила п’ять років, а офіційно розлучилася у 2023 році, хоча публічно про це стало відомо вже у 2024-му.

Згодом Сагайдачна оголосила про вагітність від нового бойфренда, ім’я якого вона не розкриває. У грудні 2024 року акторка народила доньку Міру.

Анна Сагайдачна з дітьми (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Восени 2025 року в мережі почали ширитися чутки про третю вагітність артистки. Вона або не коментувала їх, або відповідала з гумором.

Водночас Сагайдачна не приховувала, що мріє про велику родину, хоча зазначала: рішення про ще одну дитину залежить також від стану здоров’я та фінансових можливостей.

Пізніше акторка зізналася, що не знала про вагітність до п’ятого місяця. А 26 лютого 2026 року вона народила сина.

Анна Сагайдачна з молодшим сином (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

