Без "пакета малыша": звезда "Крепостной" раскрыла, какие выплаты оформила на третьего ребенка

Анна Сагайдачная, которая недавно родила сына , официально получила статус многодетной мамы. Она показала удостоверение и раскрыла сумму выплат, которые оформила.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram звезды "Крепостной".

Что сказала Сагайдачная о статусе многодетной мамы

Актриса, у которой трое детей, сделала государственное удостоверение для родителей многодетной семьи.

"Теперь официально - многодетная мама. Хотя когда-то я думала, что возможно вообще не буду иметь детей, но у Бога были на меня другие планы", - призналась она.

Анна опубликовала фото из авто, на котором показала полученный документ. Также она подробно рассказала об оформленных выплатах.

"Я сразу пошла в ЦНАП. Берите все свои документы и выписки из роддома. И сделайте сразу по пару копий паспорта, кода, выписку о месте прописки (Дія).в первую очередь оформила свидетельство о рождении ребенка - это основной документ", - поделилась Анна.

Сагайдачная с удостоверением многодетной мамы (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Какие выплаты оформила звезда

По словам актрисы, она подалась на единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен, а вот от "пакета малыша" отказалась. Вместо этого получит денежную компенсацию - 8451 грн.

Сайгайдачная также получила право на ежемесячную помощь. Для этого она оформила удостоверение многодетной мамы и для детей, достигших 6 лет.

"Это удостоверение ребенка из многодетной семьи. Когда получили удостоверение, можете оформить помощь на третьего и каждого последующего ребенка - 2100 грн в месяц до 6 лет", - рассказала она.

Кроме этого, актриса советует не медлить с оформлением дополнительных выплат после больничного.

"Вам надо прийти и оформить выплаты 7000 грн - ежемесячная выплата на ребенка до 1 года", - отметила она.

Далее в планах у звезды сделать прописку ребенку.

Анна Сагайдачная с младшим сыном (фото: instagram.com/annasagaidachnaya)

Что известно о личной жизни Сагайдачной

Напомним, 26 февраля Анна родила сына, о чем сообщила в начале марта этого года.

Также она воспитывает старшего сына Тимура от предыдущего брака и дочь Миру от нынешнего партнера, имя которого не разглашает.

В общем актриса была официально замужем дважды. Первый раз вышла замуж во время учебы в университете, а второй раз - за кинопродюсера Евгения Третьяка, с которым развелась в 2023 году.