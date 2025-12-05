ua en ru
Анита Луценко развелась с мужем и назвала причину: "Был любовью всей моей жизни"

Пятница 05 декабря 2025 11:26
Анита Луценко развелась с мужем и назвала причину: "Был любовью всей моей жизни" Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко впервые подтвердила разрыв с гражданским мужем Александром Лозовцовым, с которым прожила в отношениях более десяти лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Маши Ефросининой.

Анита Луценко развелась с мужем

По словам Аниты, решающей причиной расставания стало эмоциональное отдаление и осознание того, что чувства к партнеру исчезли.

Она почувствовала, что ей стало легче и спокойнее наедине, а это, по ее признанию, стало сигналом, что дальше так продолжать нечестно.

"Разошлись давно, я с Мией. Моя причина.... Скажу один момент. Однажды вечером мы ложились спать, он вернулся и сказал, что любит меня, а я поняла, что не могу ответить. Я поняла, что врать я не хочу. Я начала все больше времени проводить сама, мне комфортно самой с собой", - призналась Луценко со слезами на глазах.

Анита Луценко развелась с мужем и назвала причину: &quot;Был любовью всей моей жизни&quot;Анита Луценко с мужем и дочкой (фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov)

Она также убеждена, что люди должны оставаться вместе только тогда, когда пребывание рядом приносит радость обоим.

Несмотря на сложность принятого решения, Анита не скрывает: разрыв дался ей очень тяжело, ведь она считала Александра самой главной любовью в своей жизни и долгое время боялась потерять это чувство.

"Хотя Саша - это любовь всей моей жизни. Никогда я не могла бы подумать, что столь большая любовь может угаснуть. Мы с психоаналитиком уже разговаривали о том, чтобы разойтись... Я боялась, что никогда в жизни больше не будет такой любви. Она мне говорит, что у меня и сейчас такой нет", - поделилась тренер.

Сейчас Анита проживает вместе с дочерью Мией, которая родилась в 2016 году. По словам Луценко, Александр Лозовцов финансово участия в их жизни не принимает.

Несмотря на это, звезда не теряет веры в будущее - она снова позволяет себе знакомства и ходит на свидания, не исключая возможности новых отношений.

Напомним, Анита Луценко - одна из самых известных фитнес-тренеров Украины, эксперт по здоровому образу жизни и похудению, телеведущая шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

Она имеет звание мастера спорта и является серебряным призером чемпионата Европы по спортивной аэробике.

После завершения активной телевизионной деятельности развивает собственные онлайн-проекты, фитнес-марафоны и активно ведет блог.

С Александром Лозовцовым она находилась в отношениях с 2013 года, а в 2016-м у пары родилась дочь Мия.

