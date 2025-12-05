ua en ru
Аніта Луценко розлучилася з чоловіком і назвала причину: "Був коханням усього мого життя"

П'ятниця 05 грудня 2025 11:26
UA EN RU
Аніта Луценко розлучилася з чоловіком і назвала причину: "Був коханням усього мого життя" Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська фітнес-тренерка та телеведуча Аніта Луценко вперше підтвердила розрив із цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим, із яким прожила у стосунках понад десять років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Маші Єфросиніній.

Аніта Луценко розлучилася з чоловіком

За словами Аніти, вирішальною причиною розставання стало емоційне віддалення та усвідомлення того, що почуття до партнера зникли.

Вона відчула, що їй стало легше й спокійніше наодинці, а це, за її зізнанням, стало сигналом, що далі так продовжувати нечесно.

"Розійшлися давно, я з Мією. Моя причина… Скажу один момент. Одного вечора ми лягали спати, він повернувся та сказав, що кохає мене, а я зрозуміла, що не можу відповісти. Я зрозуміла, що брехати я не хочу. Я почала все більше часу проводити сама, мені комфортно самій з собою", - зізналася Луценко зі сльозами на очах.

Аніта Луценко розлучилася з чоловіком і назвала причину: &quot;Був коханням усього мого життя&quot;Аніта Луценко з чоловіком та донькою (фото: instagram.com/aleksandr_lozovtsov)

Вона також переконана, що люди мають залишатися разом лише тоді, коли перебування поруч приносить радість обом.

Попри складність прийнятого рішення, Аніта не приховує: розрив дався їй надзвичайно важко, адже вона вважала Олександра найголовнішим коханням у своєму житті та довгий час боялася втратити це почуття.

"Хоча Саша - це кохання всього мого життя. Ніколи я не могла б подумати, що настільки велике кохання може згаснути. Ми з психоаналітиком вже розмовляли про те, щоб розійтися... Я боялась, що ніколи в житті більше не буде такого кохання. Вона мені каже, що в мене й зараз такого немає", - поділилася тренерка.

Нині Аніта проживає разом із донькою Мією, яка народилася у 2016 році. За словами Луценко, Олександр Лозовцов фінансово участі в їхньому житті не бере.

Попри це, зірка не втрачає віри у майбутнє - вона знову дозволяє собі знайомства та ходить на побачення, не виключаючи можливості нових стосунків.

Нагадаємо, Аніта Луценко - одна з найвідоміших фітнес-тренерок України, експертка зі здорового способу життя та схуднення, телеведуча шоу "Зважені та щасливі" на СТБ.

Вона має звання майстра спорту та є срібною призеркою чемпіонату Європи зі спортивної аеробіки.

Після завершення активної телевізійної діяльності розвиває власні онлайн-проєкти, фітнес-марафони та активно веде блог.

Із Олександром Лозовцовим вона перебувала у стосунках із 2013 року, а у 2016-му в пари народилася донька Мія.

