Актер-воин Девизоров после развода закрутил новый роман: что известно о его избраннице

По словам актрисы, она не хочет публично обсуждать свои отношения с Максимом, потому что он служит в армии.

"Это единственный в моей жизни сейчас остров безопасности. И я к этому отношусь очень нежно, потому что действительно мало кто за тебя порадуется", - добавила она.

В то же время Нестерова отметила, что готова поделиться историей их любви только тогда, когда они официально обручатся.

"Я имела отношения с актером. Прекрасные, замечательные отношения. Они органично, естественно завершились, но в инфопространстве остались какие-то интервью и, возможно, его нынешней девушке это может быть неприятно, моему нынешнему парню это может быть не очень приятно", - отметила Полина.

Максим Девизоров с возлюбленной (фото: instagram.com/devizorov)

Артистка также призналась, что хотела бы создать семью и родить детей, но пока не решается на беременность из-за напряженного периода в жизни.

"Я очень семейный человек, я очень хочу детей. Я бы хотела, возможно, даже сейчас детей. Но сейчас я прохожу путь лечения и определяю для себя, как кортизол влияет на женское здоровье, фертильность, возможность забеременеть. Поэтому, если говорить с точки зрения ответственности, то я очень хочу детей, но когда это будет безопасно прежде всего для моего ребенка", - поделилась Полина.

Что известно о личной жизни Максима Девизорова

Ранее Максим Девизоров был женат на актрисе Светлане Гордиенко. Они познакомились в 2021 году во время кастинга к спектаклю "Одиссей, возвращайся домой" в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра.

Впоследствии актер написал Светлане и пригласил ее на свидание в кино - на фильм "Вход в пустоту", который снял любимый режиссер женщины Гаспар Ноэ.

Во время первой встречи Девизоров подарил ей книгу по кинодраматургии, ведь знал, что Гордиенко планирует поступать на режиссуру.

После начала полномасштабного вторжения России актер присоединился к рядам ВСУ.

Уже через месяц службы он сделал предложение любимой через видеосвязь - кольцо приобрел заранее.

Максим Девизоров с экс-супругой (фото: instagram.com/devizorov)

В мае 2022 года Максим и Светлана поженились в Днепре. На церемонии были только самые близкие люди - побратимы военного и родители молодоженов.

Уже на следующий день после свадьбы Девизоров вернулся на фронт.

В июле 2024 года Гордиенко сообщила о разводе с актером, а через несколько дней заявила о своей беременности.

В августе она рассказала, что родила сына, которого назвала Иосифом. Отцом ребенка является актер Роман Соболевский, который уехал из Украины.

Сам Девизоров позже признавался, что бывшая возлюбленная изменила ему.