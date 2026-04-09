Ахметов на трибунах и магический гол в "девятку": "Шахтер" шокировал АЗ в четвертьфинале ЛК

Особая атмосфера в Кракове

Поединок на Городском стадионе в Кракове имел особый подтекст еще до стартового свистка.

Матч начался с минуты молчания в память о легендарном Мирче Луческу.

Кроме того, на трибунах впервые за последние 12 лет присутствовал президент клуба Ринат Ахметов, который в последний раз посещал игру "горняков" еще на "Донбасс Арене" в мае 2014-го.

Травмы и осторожная стратегия первого тайма

Старт встречи выдался тревожным для дончан, ведь уже на 4-й минуте Исаке Силва получил тяжелое повреждение и впоследствии был вынужден покинуть поле, уступив место Артему Бондаренко.

Первая половина игры прошла в равной борьбе с минимумом острых моментов.

Команды ушли на перерыв при абсолютном равенстве во владении мячом (50% на 50%) и лишь одного удара в створ ворот на двоих.

Бенефис Педриньо и Алиссона: разгром за 11 минут

Настоящее футбольное шоу началось после 70-й минуты.

Счет открыл Педриньо, бразилец решился на удар левой с границы штрафной площади и попал точно в "девятку" ворот АЗ.

Нидерландцы пытались ответить усилиями Мейнанса, однако Дмитрий Ризнык действовал безупречно. После этого настало время Алиссона.

Нидерландцы бросились отыгрываться, но пропустили во второй раз после стандарта. "Шахтер" заработал угловой, после розыгрыша которого мяч оказался у Алиссона.

Полузащитник сориентировался мгновенно и низовым бильярдным ударом отправил снаряд точно в нижний угол ворот.

Пока гости находились в состоянии шока, дончане добили соперника. Эгиналду совершил скоростной прорыв по флангу и выполнил идеальную передачу на ход Алиссону.

Последний хладнокровно переиграл вратаря, отправив мяч в сетку и оформив дубль за две минуты.

Победа 3:0 делает дончан фаворитами перед визитом в Нидерланды.

Ответный матч состоится 16 апреля, где "Шахтер" попытается официально оформить путевку в следующий раунд еврокубка.

Напомним, что на пути к этой стадии подопечные Арды Турана прошли польский "Лех".