UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Шоу бізнес Великдень Поради Гороскопи Цікаве Спорт

Ахметов на трибунах і магічний гол у "дев'ятку": "Шахтар" шокував АЗ в чвертьфіналі ЛК

23:57 09.04.2026 Чт
2 хв
Один точний удар змінив усе, хоча початок зустрічі ледь не став катастрофою для українців
aimg Катерина Урсатій
ФК "Шахтар" (фото: Getty Images)

Донецький "Шахтар" зробив вагомий крок до півфіналу Ліги конференцій, здобувши мінімальну перемогу над нідерландським АЗ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на транляцію матчу на MEGOGO.

Читайте також: Мільйони за Бруніньйо. "Шахтар" включився в боротьбу за бразильського вінгера: що відомо

Особлива атмосфера у Кракові

Поєдинок на Міському стадіоні у Кракові мав особливий підтекст ще до стартового свистка.

Матч розпочався з хвилини мовчання у пам'ять про легендарного Мірчу Луческу.

Крім того, на трибунах вперше за останні 12 років був присутній президент клубу Рінат Ахметов, який востаннє відвідував гру "гірників" ще на "Донбас Арені" у травні 2014-го.

Травми та обережна стратегія першого тайму

Старт зустрічі видався тривожним для донеччан, адже вже на 4-й хвилині Ісаке Сілва отримав важке ушкодження і згодом був змушений залишити поле, поступившись місцем Артему Бондаренко.

Перша половина гри пройшла у рівній боротьбі з мінімумом гострих моментів.

Команди пішли на перерву за абсолютної рівності у володінні м'ячем (50% на 50%) та лише одного удару у площину воріт на двох.

Бенефіс Педріньйо та Аліссона: розгром за 11 хвилин

Справжнє футбольне шоу розпочалося після 70-ї хвилини.

Рахунок відкрив Педріньйо, бразилець наважився на удар лівою з межі штрафного майданчика і поцілив точно у "дев'ятку" воріт АЗ.

Нідерландці намагалися відповісти зусиллями Мейнанса, проте Дмитро Різник діяв бездоганно. Після цього настав час Аліссона.

Нідерландці кинулися відігруватися, але пропустили вдруге після стандарту. "Шахтар" заробив кутовий, після розіграшу якого м'яч опинився у Аліссона.

Півзахисник зорієнтувався миттєво і низовим більярдним ударом відправив снаряд точно у нижній кут воріт.

Поки гості перебували у стані шоку, донеччани добили суперника. Егіналду здійснив швидкісний прорив флангом і виконав ідеальну передачу на хід Аліссону.

Останній холоднокровно переграв воротаря, відправивши м'яч у сітку та оформивши дубль за дві хвилини.

Перемога 3:0 робить донеччан фаворитами перед візитом до Нідерландів.

Матч-відповідь відбудеться 16 квітня, де "Шахтар" спробує офіційно оформити путівку до наступного раунду єврокубка.

Нагадаємо, що на шляху до цієї стадії підопічні Арди Турана пройшли польський "Лех".

Раніше ми розповіли, скільки "Шахтар" та "Динамо" заробили на продажах власних вихованців.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаШахтарФутболАзов