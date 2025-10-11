ua en ru
5:3 против Исландии: когда сборная Украины в последний раз так много забивала?

Суббота 11 октября 2025 09:52
5:3 против Исландии: когда сборная Украины в последний раз так много забивала? Украина победила Исландию (фото: УАФ)
Автор: Екатерина Урсатий

Сборная Украины одержала зрелищную победу над Исландией в отборе к чемпионату мира-2026. Поединок в Рейкьявике завершился со счетом 5:3 в пользу "сине-желтых", которые выдали один из самых результативных матчей в истории национальной команды.

О самых результативных матчах сборной - сообщает РБК-Украина.

Феерия голов в Рейкьявике

С первых минут матч превратился в настоящее шоу. Уже до перерыва команды обменялись четырьмя забитыми мячами. Украинцы повели 3:1 благодаря дублю Руслана Малиновского и точному удару Алексея Гуцуляка.

После перерыва соперники продолжили атаковать без остановки. Исландцы сократили отставание, однако на 75-й минуте Иван Калюжный и впоследствии Олег Очеретько поставили точку в игре, зафиксировав победу 5:3.

Самые результативные матчи сборной

Восемь голов за матч - это лишь четвертый подобный случай в истории сборной Украины. Абсолютный рекорд остается за встречей против Сан-Марино в отборе ЧМ-2014, когда украинцы победили 9:0.

Другие матчи, в которых с участием сборной Украины было забито восемь и более мячей, также оставили заметный след в истории команды.

В октябре 2013 года "сине-желтые" разгромили Сан-Марино со счетом 8:0 в отборе к чемпионату мира-2014, продемонстрировав одну из самых уверенных побед в своей истории.

Через семь лет, в октябре 2020-го, украинцы провели товарищеский матч против Франции, который завершился поражением 1:7. Тогда подопечные Андрея Шевченко сыграли экспериментальным составом, что повлияло на итоговый результат.

Когда Украина в последний раз забивала пять

В прошлый раз сборная Украины забивала пять мячей еще в сентябре 2022 года, когда в пятом туре Лиги наций разгромила Армению 5:0. Тогда команда Александра Петракова уверенно реабилитировалась после поражения от Шотландии (0:3) и временно вернулась в борьбу за первое место в группе.

В той игре дублем отметился Артем Довбык, еще по голу забили Александр Тымчик, Александр Зубков и Даниил Игнатенко. Поединок состоялся в Ереване, а победа стала одной из самых ярких в цикле Лиги наций 2022 года.

Позиция в группе и дальнейшие матчи

После результативной победы над Исландией сборная Украины поднялась на второе место в отборочной группе, имея четыре очка. Лидирует Франция с девятью пунктами после трех туров.

Следующий поединок "сине-желтые" проведут в понедельник, 13 октября, против Азербайджана. Начало игры - в 21:45.

Ранее мы приводили слова главного тренера Сергея Реброва после феерического матча против Исландии.

Также читайте, как сыграли соперники в отборе ЧМ-2026 Франция и Азербайджан.

