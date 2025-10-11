ua en ru
5:3 проти Ісландії: коли збірна України востаннє так багато забивала?

Субота 11 жовтня 2025 09:52
5:3 проти Ісландії: коли збірна України востаннє так багато забивала? Україна перемогла Ісландію (фото: УАФ)
Автор: Катерина Урсатій

Збірна України здобула видовищну перемогу над Ісландією у відборі до чемпіонату світу-2026. Поєдинок у Рейк’явіку завершився з рахунком 5:3 на користь "синьо-жовтих", які видали один із найрезультативніших матчів в історії національної команди.

Про найрезультативніші матчі збірної - повідомляє РБК-Україна.

Феєрія голів у Рейк’явіку

З перших хвилин матч перетворився на справжнє шоу. Уже до перерви команди обмінялися чотирма забитими м’ячами. Українці повели 3:1 завдяки дублю Руслана Маліновського та точному удару Олексія Гуцуляка.

Після перерви суперники продовжили атакувати без зупину. Ісландці скоротили відставання, однак на 75-й хвилині Іван Калюжний і згодом Олег Очеретько поставили крапку у грі, зафіксувавши перемогу 5:3.

Найрезультативніші матчі збірної

Вісім голів за матч - це лише четвертий подібний випадок в історії збірної України. Абсолютний рекорд залишається за зустріччю проти Сан-Марино у відборі ЧС-2014, коли українці перемогли 9:0.

Інші матчі, у яких за участю збірної України було забито вісім і більше м’ячів, також залишили помітний слід в історії команди.

У жовтні 2013 року "синьо-жовті" розгромили Сан-Марино з рахунком 8:0 у відборі до чемпіонату світу-2014, продемонструвавши одну з найвпевненіших перемог у своїй історії.

Через сім років, у жовтні 2020-го, українці провели товариський матч проти Франції, який завершився поразкою 1:7. Тоді підопічні Андрія Шевченка зіграли експериментальним складом, що вплинуло на підсумковий результат.

Коли Україна востаннє забивала п’ять

Попереднього разу збірна України забивала п’ять м’ячів ще у вересні 2022 року, коли у п’ятому турі Ліги націй розгромила Вірменію 5:0. Тоді команда Олександра Петракова впевнено реабілітувалася після поразки від Шотландії (0:3) і тимчасово повернулася в боротьбу за перше місце у групі.

У тій грі дублем відзначився Артем Довбик, ще по голу забили Олександр Тимчик, Олександр Зубков і Данило Ігнатенко. Поєдинок відбувся у Єревані, а перемога стала однією з найяскравіших у циклі Ліги націй 2022 року.

Позиція у групі та подальші матчі

Після результативної перемоги над Ісландією збірна України піднялася на друге місце у відбірковій групі, маючи чотири очки. Лідирує Франція з дев’ятьма пунктами після трьох турів.

Наступний поєдинок "синьо-жовті" проведуть у понеділок, 13 жовтня, проти Азербайджану. Початок гри - о 21:45.

Раніше ми наводили слова головного тренера Сергія Реброва після феєричного матчу проти Ісландії.

Також читайте, як зіграли суперники у відборі ЧС-2026 Франція та Азербайджан.

Чемпіонат світу Збірна України Футбол
