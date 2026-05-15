С 5:0 до нервной развязки: Стародубцева устроила триллер в Париже на пути к полуфиналу

16:28 15.05.2026 Пт
2 мин
Украинка в напряженном трехсетовом поединке одолела сопротивление представительницы США
aimg Андрей Костенко
С 5:0 до нервной развязки: Стародубцева устроила триллер в Париже на пути к полуфиналу Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Четвертая ракетка Украины и 57-я в мировом рейтинге Юлия Стародубцева продолжает успешное шествие на грунтовых кортах Парижа. В четвертьфинале соревнований серии WTA 125 отечественная теннисистка оказалась сильнее американки Кэти Волынец, обеспечив себе место в четверке лучших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

WTA 125. Париж. Четвертьфинал

Юлия Стародубцева (Украина) - Кэти Волынец (США) - 7:5, 2:6, 6:2

Как прошел матч

Поединок против 104-й ракетки мира выдался для Стародубцевой настоящими "качелями". Несмотря на то, что обе спортсменки до этого не проиграли в Париже ни одного сета, очная встреча затянулась на полную дистанцию.

В первой партии Юлия ошеломила соперницу, поведя 5:0. Однако американка сумела нивелировать отставание, сравняв счет. Украинка проявила характер в конце сета и дожала оппонентку - 7:5.

Во втором сете в игре Юлии произошел неожиданный спад. Несмотря на два реализованных брейка, Стародубцева не взяла ни одного гейма на своей подаче, уступив 2:6.

Но в решающем сете Юлия вернула контроль над игрой. Она уверенно реализовала свое преимущество и с первого же матчпойнта закрыла игру - 6:2.

Исторический контекст и путь к финалу

Для 57-й ракетки мира это лишь второй случай в карьере, когда она добирается до стадии 1/2 финала на турнирах под эгидой WTA.

Ранее Стародубцева делала это только в апреле 2026 года на престижном турнире WTA 500 в Чарльстоне. Тогда Юлия сотворила настоящую сенсацию, победив Мэдисон Киз, однако в решающем матче за титул проиграла Джессике Пегуле.

За билет в финал парижского турнира украинка снова может встретиться со своей старой знакомой - американкой Киз (WTA 19). Это произойдет, если последняя одолеет в своем четвертьфинале "нейтральную" теннисистку Анастасию Захарову (WTA 81).

Ранее мы сообщили, что Ястремская с реваншем вышла в полуфинал турнира WTA в Италии.

