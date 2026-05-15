З 5:0 до нервової розв'язки: Стародубцева влаштувала трилер у Парижі на шляху до півфіналу

16:28 15.05.2026 Пт
Українка у напруженому трисетовому поєдинку здолала опір представниці США
З 5:0 до нервової розв'язки: Стародубцева влаштувала трилер у Парижі на шляху до півфіналу Юлія Стародубцева (фото: Getty Images)
Четверта ракетка України та 57-ма в світовому рейтингу Юлія Стародубцева продовжує успішну ходу на ґрунтових кортах Парижа. У чвертьфіналі змагань серії WTA 125 вітчизняна тенісистка виявилася сильнішою за американку Кеті Волинець, забезпечивши собі місце у четвірці найкращих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

WTA 125. Париж. Чвертьфінал

Юлія Стародубцева (Україна) – Кеті Волинець (США) – 7:5, 2:6, 6:2

Як пройшов матч

Поєдинок проти 104-ї ракетки світу видався для Стародубцевої справжніми "гойдалками". Попри те, що обидві спортсменки до цього не програли в Парижі жодного сету, очна зустріч затягнулася на повну дистанцію.

В першій партії Юлія приголомшила суперницю, повівши 5:0. Проте американка зуміла нівелювати відставання, зрівнявши рахунок. Українка проявила характер наприкінці сету та дотиснула опонентку – 7:5.

У другому сеті в грі Юлії стався несподіваний спад. Попри два реалізовані брейки, Стародубцева не взяла жодного гейму на власній подачі, поступившись 2:6.

Але у вирішальному сеті Юлія повернула контроль над грою. Вона впевнено реалізувала свою перевагу та з першого ж матчпойнту закрила гру – 6:2.

Історичний контекст та шлях до фіналу

Для 57-ї ракетки світу це лише другий випадок у кар'єрі, коли вона дістається стадії 1/2 фіналу на турнірах під егідою WTA.

Раніше Стародубцева робила це лише у квітні 2026 року на престижному турнірі WTA 500 у Чарльстоні. Тоді Юлія створила справжню сенсацію, перемігши Медісон Кіз, проте у вирішальному матчі за титул програла Джессіці Пегулі.

За квиток у фінал паризького турніру українка знову може зустрітися зі своєю старою знайомою – американкою Кіз (WTA 19). Це станеться, якщо остання здолає у своєму чвертьфіналі "нейтральну" тенісистку Анастасію Захарову (WTA 81).

Раніше ми повідомили, що Ястремська з реваншем вийшла до півфіналу турніру WTA в Італії.

