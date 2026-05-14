ua en ru
Чт, 14 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Ястремская с реваншем вышла в полуфинал турнира WTA: детали триумфа в Италии

20:10 14.05.2026 Чт
2 мин
Украинская теннисистка отомстила сопернице за недавнее поражение и поборется за выход в финал турнира в Парме
aimg Андрей Костенко
Ястремская с реваншем вышла в полуфинал турнира WTA: детали триумфа в Италии Даяна Ястремская (фото: Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская (WTA 52) пробилась в четверку лучших на турнире серии WTA 125 в итальянской Парме. В четвертьфинальном поединке она переиграла пятую сеяную соревнований Солану Сьерру (WTA 72) из Аргентины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Читайте также: На уровне с легендой: Свитолина повторила историческое достижение Серены Уильямс

WTA 125. Парма (Италия). 1/4 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Солана Сьерра (Аргентина) - 6:3, 7:5

Месть за Мадрид

Соперницы встретились на корте во второй раз за последний месяц. В конце апреля аргентинка выбила украинку с турнира серии WTA 1000 в Испании, однако в Италии Ястремская сумела взять реванш.

В стартовом сете Даяна стартовала агрессивно, быстро оформив брейк (2:0). Несмотря на попытки Сьерры навязать борьбу и отыграться на подаче украинки, Ястремская уверенно закрыла партию за 33 минуты - 6:3.

Начало второй партии выдалось чрезвычайно удачным для украинки - она выиграла пять геймов подряд (5:0) и в течение двух двух следующих розыгрышей имела шесть (!) матчболов. Однако дальше игра разладилась: аргентинка сумела совершить невероятный камбэк и сравнять счет - 5:5. В решающий момент Ястремская проявила характер, выиграла два гейма подряд и реализовала матчбол с четвертой попытки.

Исторический контекст

Для Ястремской это первый полуфинал с июля 2025 года, когда она в последний раз доходила до этой стадии на турнире в немецком Гамбурге. В целом это четвертый полуфинал категории WTA 125 в карьере Даяны. Сейчас в ее активе есть один титул этого уровня, завоеванный в Польше в 2023 году.

Кто следующая соперница

В полуфинале итальянского турнира третья сеяная Ястремская встретится с победительницей пары Сузан Бандеки (Швейцария, WTA 229) - Джессика Бузас Манейро (Испания, WTA 51). Победа в следующем матче позволит украинке побороться за свой первый трофей в текущем сезоне.

Ранее стало известно, что Украина выставит на Ролан Гаррос рекордный состав теннисисток.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Теннис Даяна Ястремская
Новости
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
Аналитика
От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина От Жеваго до Коломойского: сможет ли государство наказать олигархов и не уничтожить их бизнес