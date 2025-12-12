Известная украинская актриса впервые стала мамой в 44 года: трогательное видео
Украинская актриса театра и кино Алена Алимова, известная по роли Екатерины в скетчкоме "Коли ми вдома", объявила в сети радостную новость. Артистка впервые стала мамой.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.
Алена Алимова родила первенца
44-летняя актриса опубликовала в сети ролик, на котором показала, как занимается йогой на протяжении всей беременности.
На видео можно увидеть Алимову сначала с маленьким аккуратным животиком, а затем на последнем месяце беременности. Завершает видео кадры с девочкой, которая уже делает свои первые шаги.
Когда знаменитость стала мамой - она не уточнила. Но, судя по ролику, можно предположить, что ее дочери скоро исполнится годик.
Кто такая Алена Алимова
Алимова родилась в 1981 году в Мариуполе.
В детстве занималась музыкой и танцами, рассматривала медицину как будущую профессию, но впоследствии избрала искусство. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссура кино и телевидения".
В кино начала сниматься с 2000 года. Первой заметной ролью стала роль Инги Самгиной в 90-серийном фильме "Джамайка".
Одной из любимых работ актриса называет сказочную ленту "Прикольная сказка" (2008), где исполнила роль принцессы Несчастного королевства.
В 2009 году снялась в рекламе, посвященной борьбе со СПИДом.
Широкую известность получила благодаря роли Екатерины в скетчкоме "Коли ми вдома" (2014–2018).
Как режиссер известна по короткометражных лентах "Лавстори" и "Красивая женщина" (2012), а также над музыкальными клипами.
В 2019 году Алимова дебютировала на театральной сцене в антрепризе "Девичник".
Алена Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)
Вас также может заинтересовать
- Как живет сын Олега Винника в Берлине
- Константин Грубич поделился семейным фото со своей свадьбы
- Звезда "Кріпосної" умилила видео с годовалой дочкой в важный день.