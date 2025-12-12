ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Известная украинская актриса впервые стала мамой в 44 года: трогательное видео

Пятница 12 декабря 2025 12:09
UA EN RU
Известная украинская актриса впервые стала мамой в 44 года: трогательное видео Алена Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)
Автор: Катерина Собкова

Украинская актриса театра и кино Алена Алимова, известная по роли Екатерины в скетчкоме "Коли ми вдома", объявила в сети радостную новость. Артистка впервые стала мамой.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее пост в Instagram.

Алена Алимова родила первенца

44-летняя актриса опубликовала в сети ролик, на котором показала, как занимается йогой на протяжении всей беременности.

На видео можно увидеть Алимову сначала с маленьким аккуратным животиком, а затем на последнем месяце беременности. Завершает видео кадры с девочкой, которая уже делает свои первые шаги.

Когда знаменитость стала мамой - она не уточнила. Но, судя по ролику, можно предположить, что ее дочери скоро исполнится годик.

Кто такая Алена Алимова

Алимова родилась в 1981 году в Мариуполе.

В детстве занималась музыкой и танцами, рассматривала медицину как будущую профессию, но впоследствии избрала искусство. Окончила Киевский национальный университет культуры и искусств по специальности "режиссура кино и телевидения".

В кино начала сниматься с 2000 года. Первой заметной ролью стала роль Инги Самгиной в 90-серийном фильме "Джамайка".

Одной из любимых работ актриса называет сказочную ленту "Прикольная сказка" (2008), где исполнила роль принцессы Несчастного королевства.

В 2009 году снялась в рекламе, посвященной борьбе со СПИДом.

Широкую известность получила благодаря роли Екатерины в скетчкоме "Коли ми вдома" (2014–2018).

Как режиссер известна по короткометражных лентах "Лавстори" и "Красивая женщина" (2012), а также над музыкальными клипами.

В 2019 году Алимова дебютировала на театральной сцене в антрепризе "Девичник".

Известная украинская актриса впервые стала мамой в 44 года: трогательное видеоАлена Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актриса
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений