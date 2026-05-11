29-летний сын Богдана Бенюка мобилизовался в ВСУ

Так, Сергей поделился, что узнал о мобилизации Богдана-Гордея лично от Бенюка.

По словам Калантая, сын актера уже служит, однако других подробностей он не озвучил.

Известно, что до мобилизации Богдан-Гордей занимался творческой деятельностью.

Он работал в сфере дубляжа, а также планировал развиваться в продюсировании.

Кроме того, сын актера учился в аспирантуре и защитил квалификационную работу.

Ранее во время обучения Богдана-Гордия в вузе в период войны Богдан Бенюк сталкивался с критикой в соцсетях.

Впрочем, Калантай отметил, что сейчас искренне восхищается семьей коллеги и его воспитанием.

"Я сижу в гримерке с Богданом Михайловичем Бенюком и недавно узнал, что его младший сын пошел служить. Он, который защитил докторскую диссертацию. Его два зятя и сын служат. Это поступок!", - говорит артист.

"Мы можем говорить не только об актере Бенюке, но и гражданине. Хочу снять шляпу и сказать, что он воспитал правильных людей. Вот этим надо заняться государству в первую очередь", - добавил он.