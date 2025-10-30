До +18 и без дождей: в Украину возвращается короткое "бабье лето"
Октябрь в Украине завершается необычно теплой погодой. Украинцев сегодня порадует "бабье лето".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.
По прогнозу Диденко, в четверг, 30 октября, дневная температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, а на юге и западе местами потеплеет до +18 градусов.
Свежее будет только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, там днем ожидается от +10 до +13 градусов, что также остается комфортным показателем.
Дожди возможны только ночью на востоке, а вечером в четверг они появятся в западных областях. В течение дня на большей части территории страны будет царить солнечная и сухая погода.
В Киеве 30 октября осадков не прогнозируется, а температура воздуха днем поднимется до +14 градусов.
Диденко отметила, что такой теплый конец октября можно считать своеобразной компенсацией за отсутствие нынешнего "бабьего лета".
Специалисты Украинского гидрометцентра ранее проанализировали погодные условия в начале октября и объяснили, как они влияют на подготовку почвы к посеву озимых, прорастание зерна и формирование урожая поздних культур.
Синоптики также рассказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.
Ранее сообщалось, что в начале недели в Украине сохранится прохладная погода с периодическими осадками. В то же время уже с четверга-пятницы ожидается потепление.
Стоит заметить, что вчера в Карпатах намело до 80 см снега. Согласно информации спасателей, по состоянию на 09:20 29 октября 2025 года погода на горе Поп Иван Черногорский была облачной.
Видимость была очень низкая, до 30 м.