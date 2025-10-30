До +18 и без дождей: в Украину возвращается короткое "бабье лето"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко .

По прогнозу Диденко, в четверг, 30 октября, дневная температура воздуха составит от +12 до +16 градусов, а на юге и западе местами потеплеет до +18 градусов.

Свежее будет только в Сумской, Харьковской и Полтавской областях, там днем ожидается от +10 до +13 градусов, что также остается комфортным показателем.

Дожди возможны только ночью на востоке, а вечером в четверг они появятся в западных областях. В течение дня на большей части территории страны будет царить солнечная и сухая погода.

В Киеве 30 октября осадков не прогнозируется, а температура воздуха днем поднимется до +14 градусов.

Диденко отметила, что такой теплый конец октября можно считать своеобразной компенсацией за отсутствие нынешнего "бабьего лета".

Специалисты Украинского гидрометцентра ранее проанализировали погодные условия в начале октября и объяснили, как они влияют на подготовку почвы к посеву озимых, прорастание зерна и формирование урожая поздних культур.

Синоптики также рассказали, когда на Днепре и водохранилищах может появиться первый лед.

Ранее сообщалось, что в начале недели в Украине сохранится прохладная погода с периодическими осадками. В то же время уже с четверга-пятницы ожидается потепление.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.