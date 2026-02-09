"Супербоул-2026": как Леди Гага, Bad Bunny и Рикки Мартин устроили свадьбу на стадионе

Традиционное шоу в перерыве финала "Супербоул-2026" подарило немало поводов для обсуждений. Хедлайнером Halftime Show на этот раз был Bad Bunny, а его выступление превратилось не только в музыкальное зрелище, но и в масштабное культурное событие с неожиданным свадебным моментом.

В шоу также появились другие звезды, а само выступление мгновенно разлетелось по соцсетям из-за количества символов и скрытых смыслов. Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина .

Камео звезд и латиноамериканский вайб

Во время перерыва на сцене появилась целая плеяда знаменитостей. Среди них не только Bad Bunny, но и Леди Гага и Рикки Мартин. Также в номере приняли участие Педро Паскаль, Карди Би, Кароль Джи, Джессика Альба, их можно было увидеть позади артистов.

Bad Bunny на "Супербоуле" (скриншот)

Леди Гага исполнила сальсу под свой хит "Die With a Smile", который недавно возглавил чарты.

Леди Гага (скриншот)

А Рикки Мартин исполнил вместе Bad Bunny "Lo Que Pasó a Hawaii".

Рикки Мартин (скриншот)

Настоящая свадьба во время Halftime Show

Самым большим сюрпризом шоу стал свадебный момент. Пара, которая участвовала в постановке, на самом деле поженилась прямо во время выступления, что впоследствии подтвердили источники в лиге ESPN.

Кадр из "Супербоула" (скриншот)

По данным издания, изначально молодожены пригласили Bad Bunny выступить на своей свадьбе. В ответ певец предложил им пожениться прямо на стадионе, перед десятками тысяч зрителей и миллионами телезрителей по всему миру.

Политические и культурные подтексты на "Супербоуле"

Шоу Bad Bunny было значительно глубже, чем просто хитовый сет. Оно стало четким культурным и политическим заявлением, посвященным Пуэрто-Рико и идентичности латиноамериканцев в США.

Футболка "Ocasio 64"

Bad Bunny вышел на сцену в белой футбольной майке Zara с надписью Ocasio, это его настоящая фамилия, и номером 64. Число вызвало волну обсуждений в сети: пользователи связывали его с ураганом Мария, историческими событиями и личными смыслами артиста, однако официального объяснения певец не дал.

"Вместе мы - Америка"

Ближе к финалу Bad Bunny перешел на английский и сказал: "God bless America", после чего начал перечислять страны Северной и Южной Америки. Танцоры с соответствующими флагами шли позади него, а финальным аккордом стал футбольный мяч с надписью "Together we are America", который артист бросил на поле.

Свет, электричество и "El Apagón"

Во время исполнения трека "El Apagón" на сцене появились столбы электропередач, которые искрили и "взрывались". Этот номер прямо напоминал о проблемах с электроснабжением в Пуэрто-Рико.

Танцоры были одеты как хибарос - традиционные пуэрто-риканские фермеры, что еще больше подчеркивало социальный подтекст выступления.

Пуэрто-Рико на стадионе

Сцену покрыли зеленые декорации, вдохновленные районом Vega Baja, где вырос Bad Bunny. Из-за ограничений НФЛ команда постановщиков вместо реальных растений одела часть исполнителей в костюмы растений, чтобы сохранить визуальный эффект.

В выступлении также появились символы пуэрто-риканской культуры - киоск из пирагуа, поля сахарного тростника и традиционные каситы.

Финальное послание

В конце шоу на экранах стадиона появилась надпись: "Единственное, что сильнее ненависти - это любовь". Фраза перекликалась с речью Bad Bunny на церемонии "Грэмми", где он публично выступил против ICE и заявил: "Мы люди, мы американцы".