“Супербоул-2026”: як Леді Гага, Bad Bunny та Ріккі Мартін влаштували весілля на стадіоні

Традиційне шоу у перерві фіналу "Супербоул-2026" подарувало чимало приводів для обговорень. Хедлайнером Halftime Show цього разу був Bad Bunny, а його виступ перетворився не лише на музичне видовище, а й на масштабну культурну подію з несподіваним весільним моментом.

У шоу також з’явилися інші зірки, а сам виступ миттєво розлетівся соцмережами через кількість символів і прихованих сенсів. Детальніше про це розповідає РБК-Україна .

Камео зірок і латиноамериканський вайб

Під час перерви на сцені з’явилася ціла плеяда знаменитостей. Серед них не лише Bad Bunny, а ще й Леді Гага та Ріккі Мартін. Також у номері взяли участь Педро Паскаль, Карді Бі, Кароль Джі, Джессіка Альба, їх можна було побачити позаду артистів.

Bad Bunny на "Супербоулі" (скриншот)

Леді Гага виконала сальсу під свій хіт "Die With a Smile", який нещодавно очолив чарти.

Леді Гага (скриншот)

А Ріккі Мартін виконав разом Bad Bunny "Lo Que Pasó a Hawaii".

Ріккі Мартін (скриншот)

Справжнє весілля під час Halftime Show

Найбільшим сюрпризом шоу став весільний момент. Пара, яка брала участь у постановці, насправді одружилася прямо під час виступу, що згодом підтвердили джерела в лізі ESPN.

Кадр з "Супербоулу" (скриншот)

За даними видання, спочатку молодята запросили Bad Bunny виступити на своєму весіллі. У відповідь співак запропонував їм одружитися просто на стадіоні, перед десятками тисяч глядачів і мільйонами телеглядачів по всьому світу.

Політичні та культурні підтексти на "Супербоулі"

Шоу Bad Bunny було значно глибшим, аніж просто хітовий сет. Воно стало чіткою культурною і політичною заявою, присвяченою Пуерто-Рико та ідентичності латиноамериканців у США.

Футболка "Ocasio 64"

Bad Bunny вийшов на сцену в білій футбольній майці Zara з написом Ocasio, це його справжнє прізвище, і номером 64. Число викликало хвилю обговорень у мережі: користувачі пов’язували його з ураганом Марія, історичними подіями та особистими сенсами артиста, однак офіційного пояснення співак не дав.

"Разом ми - Америка"

Ближче до фіналу Bad Bunny перейшов на англійську та сказав: "God bless America", після чого почав перелічувати країни Північної та Південної Америки. Танцюристи з відповідними прапорами йшли позаду нього, а фінальним акордом став футбольний м’яч із написом "Together we are America", який артист кинув на поле.

Світло, електрика і "El Apagón"

Під час виконання треку "El Apagón" на сцені з’явилися стовпи електропередач, які іскрили та "вибухали". Цей номер прямо нагадував про проблеми з електропостачанням у Пуерто-Рико.

Танцюристи були одягнені як хібарос - традиційні пуерто-риканські фермери, що ще більше підкреслювало соціальний підтекст виступу.

Пуерто-Рико на стадіоні

Сцену вкрили зелені декорації, натхненні районом Vega Baja, де виріс Bad Bunny. Через обмеження НФЛ команда постановників замість реальних рослин одягла частину виконавців у костюми рослин, щоб зберегти візуальний ефект.

У виступі також з’явилися символи пуерто-риканської культури - кіоск з пірагуа, поля цукрової тростини та традиційні касіти.

Фінальне послання

Наприкінці шоу на екранах стадіону з’явився напис: "Єдине, що сильніше за ненависть - це кохання". Фраза перегукувалася з промовою Bad Bunny на церемонії "Греммі", де він публічно виступив проти ICE та заявив: "Ми люди, ми американці".