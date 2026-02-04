ua en ru
Ср, 04 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Шоу бизнес

Мировой бренд вляпался в скандал из-за россиянина: украинцы призывают к бойкоту

Среда 04 февраля 2026 16:01
UA EN RU
Мировой бренд вляпался в скандал из-за россиянина: украинцы призывают к бойкоту Vans попали в громкий "зашквар" из-за интервью с россиянином (фото: instagram.com_alexeyred)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Популярный бренд обуви Vans попал в громкий репутационный скандал из-за Q&A-интервью с московским скейтером. Компанию обвиняют в попытке завуалировать вторжение России в Украину.

РБК-Украина рассказывает больше о скандале, из-за которого украинцы уже призывают к бойкоту бренда.

Что известно о скандале вокруг Vans

Известный производитель кед и одежды для экстремальных видов спорта Vans оказался в центре скандала 3 февраля.

Поводом стало интервью европейского подразделения бренда с российским скейтером Алексеем Красным. При этом, в анонсе материала причину его переезда из Москвы в Барселону в Vans описали как "sudden change in the geopolitical scene" - "внезапное изменение геополитической ситуации".

Такая формулировка вызвала возмущение пользователей, ведь она фактически нивелирует ответственность России за полномасштабное вторжение в Украину и сводит войну к абстрактному "геополитическому сдвигу".

На ситуацию обратило внимание медиа UNITED24, после чего критика со стороны украинского и международного сообщества начала быстро распространяться в соцсетях. Пользователи массово тегают официальные аккаунты бренда и требуют публичных объяснений и извинений.

Как отреагировали в Vans

Вместо открытой коммуникации Vans, по словам пользователей, тихо отредактировали описание интервью без публичного заявления, что было воспринято как попытка избежать ответственности.

Отдельно пользователи отмечают, что представители бренда просматривали сторис с критикой, однако публичной реакции так и не предоставили.

Мировой бренд вляпался в скандал из-за россиянина: украинцы призывают к бойкоту Реакция Vans на скандал (скриншот)

Реакция украинцев на "зашквар" Vans

Вместе с тем украинской аудитории просто извинений будет недостаточно.

Так, в Threads юзеры пишут: если бренд хочет восстановить доверие, то надо теперь поддержать украинских скейтеров, публично выразить позицию относительно войны, объявить о сотрудничестве с гуманитарными инициативами и тому подобное.

Большинство фанатов бренда в комментариях не скрывают разочарования:

  • "Я был суперпреданным фанатом Vans, но это очень печальная история".
  • "Давайте называть вещи своими именами: это не "геополитическая ситуация", а полномасштабное вторжение".
  • "Vans делают хорошую обувь, но что это за российское подлизывание?"

Vans поддерживает войну РФ против Украины?

Vans официально не представлен в России. После начала полномасштабной войны материнская компания VF Corporation приостановила деятельность в стране-агрессоре, а весной 2023 года закрыла все фирменные магазины Vans в РФ.

Вместе с тем отсутствие розничного бизнеса в России не отменяет длительной истории сотрудничества бренда с российскими скейтерами. В частности, Vans Russia на протяжении лет реализовывал локальные проекты с участием в том числе Алексея Красного.

Одним из наиболее известных стал спецпроект "Площадь Ленина" - видеоработа, снятая в 2019-2020 годах при поддержке Vans Russia, в рамках которой Красный выполнял скейт-трюки исключительно на ленинских памятниках в разных городах России.

Проект позиционировался как сочетание скейтбординга, визуальной антропологии и осмысления исторического наследия, а также как размышления о "непредсказуемости хода истории".

Как бы то ни было, нынешняя ситуация с Vans стала еще одним примером того, как неудачная или обезличенная речь о войне может перерасти в репутационный кризис для глобальных брендов - особенно когда речь идет об агрессии, которая продолжается здесь и сейчас.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Переговоры в Абу-Даби уже идут: что обсуждают Украина, Россия и США сегодня
Аналитика
Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Некоторые комплексы ПВО иногда стоят пустые, а атаку надо отражать: интервью с Игнатом