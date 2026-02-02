"Грэмми-2026" получили Билли Айлиш, Леди Гага и не только: список победителей
В Лос-Анджелесе состоялась 68-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми". Члены Академии звукозаписи определились с победителями и выбрали лучших.
Кто получил "Грэмми", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию премии.
Песня года
Награду получила Билли Айлиш за трек "Wildflower". И для нее это уже десятая статуэтка "Грэмми".
Альбом года
"Грэмми" за лучшую пластинку получил певец Bad Bunny и его работа "Debí Tirar Más Fotos".
Запись года
Награду получили Кендрик Ламар с участием SZA. Победу в номинации им принесла песня "Luther". Также артист одержал победу в номинациях лучшее мелодичное рэп-исполнение, лучшая рэп-песня ("TV Off") и лучший рэп-альбом ("GNX").
Лучший новый артист
Победу в номинации одержала Оливия Дин. Треки певицы собирают миллионы прослушиваний.
Лучший поп-альбом
Статуэтку получила Леди Гага за пластинку "MAYHEM".
Лучшее поп-исполнение
Певица Lola Young забрала "Грэмми" в этой номинации с треком "Messy".
Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой
Награду получили Синтия Эриво и Ариана Гранде с треком "Defying Gravity".
Лучшая танцевальная или электронная запись
В номинации победила группа Tame Impala с песней End Of Summer.
Лучшая танцевальная поп-запись
"Грэмми" получила Леди Гага. Победу ей принес хит "Abracadabra".
Также победу одержали:
Лучший танцевальный или электронный альбом - FKA Twigs, "Eusexua"
Лучший традиционный поп-вокальный альбом - Laufey, "A Matter Of Time"
Лучший латиноамериканский поп-альбом - Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"
Лучшее рок-исполнение - Yungblud за выступление с треком "Changes" (Live From Villa Park)
Лучшая рок-песня - Nine Inch Nails, за песню "As Alive As You Need Me To Be"
Лучший рок-альбом - Turnstile, "Never Enough"
Лучший альбом альтернативной музыки - The Cure, "Songs Of A Lost World"
Лучшее выступление в жанре альтернативной музыки - The Cure, "Alone"
Лучшее рэп-исполнение - Clipse, Pusha T & Malice с участием Kendrick Lamar & Pharrell Williams, песня "Chains & Whips"
Лучшее исполнение в стиле R&B - Kehlani, "Folded"
Лучший R&B-альбом - Леон Томас, "Mutt"
Лучшая песня для фильма - Golden из "К-поп охотницы на демонов"
Продюсер года - Circut
Лучший саундтрек - фильм "Грешники"
Лучшая ремикс запись - Gesaffelstein с ремиксом на Abracadabra
Лучший музыкальный клип - Doechi, "Anxiety"
Полный список победителей можно посмотреть на сайте "Грэмми".
