"Грэмми-2026" получили Билли Айлиш, Леди Гага и не только: список победителей

Понедельник 02 февраля 2026 10:46
UA EN RU
"Грэмми-2026" получили Билли Айлиш, Леди Гага и не только: список победителей Леди Гага (фото: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

В Лос-Анджелесе состоялась 68-я ежегодная церемония вручения премии "Грэмми". Члены Академии звукозаписи определились с победителями и выбрали лучших.

Кто получил "Грэмми", рассказывает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию премии.

Песня года

Награду получила Билли Айлиш за трек "Wildflower". И для нее это уже десятая статуэтка "Грэмми".

Альбом года

"Грэмми" за лучшую пластинку получил певец Bad Bunny и его работа "Debí Tirar Más Fotos".

Запись года

Награду получили Кендрик Ламар с участием SZA. Победу в номинации им принесла песня "Luther". Также артист одержал победу в номинациях лучшее мелодичное рэп-исполнение, лучшая рэп-песня ("TV Off") и лучший рэп-альбом ("GNX").

Лучший новый артист

Победу в номинации одержала Оливия Дин. Треки певицы собирают миллионы прослушиваний.

Лучший поп-альбом

Статуэтку получила Леди Гага за пластинку "MAYHEM".

Лучшее поп-исполнение

Певица Lola Young забрала "Грэмми" в этой номинации с треком "Messy".

Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой

Награду получили Синтия Эриво и Ариана Гранде с треком "Defying Gravity".

Лучшая танцевальная или электронная запись

В номинации победила группа Tame Impala с песней End Of Summer.

Лучшая танцевальная поп-запись

"Грэмми" получила Леди Гага. Победу ей принес хит "Abracadabra".

Также победу одержали:

  • Лучший танцевальный или электронный альбом - FKA Twigs, "Eusexua"

  • Лучший традиционный поп-вокальный альбом - Laufey, "A Matter Of Time"

  • Лучший латиноамериканский поп-альбом - Bad Bunny, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

  • Лучшее рок-исполнение - Yungblud за выступление с треком "Changes" (Live From Villa Park)

  • Лучшая рок-песня - Nine Inch Nails, за песню "As Alive As You Need Me To Be"

  • Лучший рок-альбом - Turnstile, "Never Enough"

  • Лучший альбом альтернативной музыки - The Cure, "Songs Of A Lost World"

  • Лучшее выступление в жанре альтернативной музыки - The Cure, "Alone"

  • Лучшее рэп-исполнение - Clipse, Pusha T & Malice с участием Kendrick Lamar & Pharrell Williams, песня "Chains & Whips"

  • Лучшее исполнение в стиле R&B - Kehlani, "Folded"

  • Лучший R&B-альбом - Леон Томас, "Mutt"

  • Лучшая песня для фильма - Golden из "К-поп охотницы на демонов"

  • Продюсер года - Circut

  • Лучший саундтрек - фильм "Грешники"

  • Лучшая ремикс запись - Gesaffelstein с ремиксом на Abracadabra

  • Лучший музыкальный клип - Doechi, "Anxiety"

Полный список победителей можно посмотреть на сайте "Грэмми".

