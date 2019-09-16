Зеленський назвав перші кроки на шляху до миру на Донбасі, проект держбюджету-2020 та інші новини
Колаж РБК-Україна
Важливі новини за 16 вересня, які ви могли пропустити
- Президент України Володимир Зеленський вважає, що першими кроками на шляху до миру на Донбасі стануть припинення вогню і розведення сил. Про це він заявив на брифінгу за підсумками зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає кореспондент РБК-Україна. Зеленський поклав великі надії на головування Словаччини в ОБСЄ і на кроки щодо істотного прогресу для досягнення миру на Донбасі
- На сайті Верховної ради з'явився текст проекту державного бюджету на 2020 рік. Текст законопроекту опублікований на сайті Ради. Сам проект був зареєстрований у неділю, 15 вересня.
- Прокуратура оголосила у розшук заступника Дніпровського міського голови Михайла Лисенка, начальників управління міської ради та особу, яка здійснювала технічний нагляд. Чиновники переховуються від слідства, їх підозрюють у привласненні 29,5 млн грн бюджетних коштів під час ремонту Нового мосту у Дніпрі. Кримінальне провадження відкрили за ч.5 чт.191 Кримінального кодексу України
- Лідер збірної України з греко-римської боротьби Жан Беленюк виграв золоту нагороду чемпіонату світу-2019, який проходить в Нур-Султана (Казахстан). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.У фіналі українець, виступаючи в категорії до 87 кг, переміг угорця Віктора Лорінца (2:1), який замикає топ-3 світового рейтингу.
- У Маріуполі невідомі розстріляли відпущеного під домашній арешт бойовика "Донецької народної республіки" Романа Джумаєв. Повідомляється, що інцидент стався в багатоповерхівці на вулиці Воїнів-визволителів, в якій жив Джумаєв. За даними порталу, невідомі розстріляли його на порозі квартири. У поліції повідомили, що на місце виїхала слідчо-оперативна група, а перші коментарі обіцяють дати протягом доби
- Влада Білорусі спростували ідею створення конфедеративної держави з Російською Федерацією. Про це повідомила прес-секретар президента Білорусі Олександра Лукашенко Наталія Ейсмонт, передає білоруське видання "Наша Ніва". Вона уточнила, що в основі будь-яких процесів лежить теза про незалежність Білорусі та Росії. Також Ейсмонт заявила, що інформація про створення конфедерації між країнами, яку раніше розповсюдили російські ЗМІ, є "журналістськими штампами"
- У Харкові на вулиці Сумська сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Audi TT. Аварія трапилася на тій же вулиці, на якій у жовтні 2017-го Альона Зайцева насмерть збила шістьох людей. За кермом кабріолета Audi TT перебувала 23-річна дівчина. Автомобіль не впорався з керуванням та наїхав на пішоходів на тротуарі. В результаті аварії постраждали чотири жінки віком 27, 32, 47 і 56 років
- Уляна Супрун - колишня в. о міністра охорони здоров'я розповіла, як на неї з чоловіком двічі напали під час її роботи в Моз. Про це екс-глава міністерства розповіла в інтерв'ю "Українській правді". Супрун повідомила, що її з чоловіком побили через зміни ректорів у медичних університетах. За словами експерта, це відбулося після звільнення Катерини Амосової з посади ректора медуніверситету Богомольця. Напади відбувалися два рази
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Погода в Києві зіпсується, різко похолодає, а середньодобова температура води в Дніпрі перейшла через позначку +20 в бік зниження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Центральної геофізичної обсерваторії. Зазначається, що стрімке похолодання, яке прогнозує Український гідрометцентр, призведе до закінчення в середині нинішнього тижня і метеорологічного літа у столиці